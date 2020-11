81 quilos de produtos impróprios lácteos são apreendidos em Parintins

A mercadoria não estava certificada por nenhum tipo de Serviço de Inspeção | Foto: Divulgação/Adaf

Manaus - Foram apreendidos 81 quilos de produtos lácteos impróprios para o consumo humano na Barreira de Vigilância Agropecuária (BVA) do porto de Parintins.

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , estavam sendo transportados 66 quilos de queijo regional de manteiga e 15 quilos de queijo do tipo coalho. A carga vinha do município de Almerim, no Pará, com destino a Manaus.

A mercadoria não estava certificada por nenhum tipo de Serviço de Inspeção, além de estar sem acondicionamento adequado, juntamente com agrotóxicos, sem condições de consumo.

Segundo a médica veterinária Cláudia Ramos, que atuou na ação juntamente com o técnico agropecuário Heitor Machado e a engenheira agrônoma Valéria Ferreira, foi realizada a orientação de educação sanitária no local.

“Reforçamos que é proibido o transporte de carga de produtos de origem animal sem procedência e nem registro, como também produtos de origem vegetal que não estão dentro das normativas, podendo causar riscos à saúde”.

Os produtos foram destruídos no aterro controlado de Parintins.

