Netas abusadas pelo avô em Parintins contam com rede de proteção

Um idoso de 70 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável. O crime teve como vítimas as próprias netas dele (14 e 20 anos). | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A adolescente de 14 anos e a jovem de 20 anos, vítimas de violência sexual praticada pelo próprio avô de 70 anos, estão sob os cuidados da Rede de Proteção de Parintins. O caso identificado pela polícia é acompanhado pelo Conselho Tutelar e demais órgão protetivos dos direitos da criança, do adolescente e da mulher. Após a prisão do autor, as vítimas foram encaminhadas para órgãos de saúde para exames, medicações e o tratamento inicial.



Neste primeiro momento, os cuidados estão voltados para a saúde física e mental das irmãs. De acordo com conselheiro tutelar, Rogerson Farias, “o caso é bem complexo e exige cuidados. Elas estão sendo acompanhadas pelo SAVVS, Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, com uma equipe multiprofissional que acompanha todas as vítimas. Nesse primeiro momento é feita a intervenção”.

Rede de Proteção

A Rede de Proteção conta com a ação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, que atua com pessoas que já passaram por alguma situação de violência física ou psicológica. Neste caso, o atendimento se estende à família, uma vez que foi identificada a participação de membros familiares no contexto abusivo.

O caso

Um idoso de 70 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável. O crime teve como vítimas as próprias netas dele (14 e 20 anos). De acordo com a delegada de Parintins, Alessandra Trigueiro, a denúncia foi feita pela vítima de 20 anos, que informou que sua irmã estava sendo abusada sexualmente pelo avô desde os sete anos de idade. A denunciante informou que também sofreu os abusos quando era menor.

O registro da denúncia ocorreu no dia 05 de fevereiro, porém o acusado fugiu para o estado do Pará, retornando nesta quarta-feira, 17, quando foi preso por ordem judicial expedida pela juíza Juliana Arrais Mousinho, 1ª Vara da Comarca de Parintins.

O acusado está preso à disposição da Justiça. Para proteger as vítimas, os nomes não podem ser divulgados.

*Em Tempo, com informações do Portal 24 horas.

Leia mais:

Homem é abandonado por comparsas e acaba preso com arma no Tarumã

Homem invade loja de roupas e tenta estuprar vendedora no Pará; veja