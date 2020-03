MUndwiare SIStems teste 05-03-2020

Fantasiado de Bolsonaro, o ator Márvio Lúcio, que interpreta o personagem Carioca, saiu do Palácio do Alvorada na comitiva presidencial e ofereceu bananas aos repórteres. Questionado sobre o desempenho do PIB, Bolsonaro olhou para o humorista, que estava ao seu lado, e afirmou: “O que é PIB? Pergunta o que é PIB”. Em seguida, completou: “[Pergunta para] Paulo Guedes, Paulo Guedes”.

Diante da negativa do presidente da República em responder às perguntas, os jornalistas viraram as costas e deixaram o local, enquanto o humorista continuava com provocações, gritando “outra pergunta”, “não tem retaliação”.

O humorista saiu do Palácio da Alvorada em um carro onde também estava o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, que acompanhou toda a encenação, dando gargalhadas.

