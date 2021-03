Sem reedição das medidas, a economia não terá saída

| Foto: Divulgação

Isolamento social, dizem os especialistas, salva vidas mas pode levar a economia a nocaute. Por isso, é preciso dar o passo seguinte - que pode nos livrar da lona - às reivindicações da presidência da CNI, Confederação Nacional da Indústria, contidas na carta do presidente Robson Braga ao ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada. A razão é muito simples: há um processo de desindustrialização em curso - do país em geral e de nossa planta industrial, em particular – e caso não tenhamos a energia da resistência, pereceremos todos. Muitos já foram atingidos, especialmente aqueles que dependem da movimentação diária da comercialização e de insumos, além de mão de obra, na produção.

Baú da felicidade federal

No caso do programa Zona Franca de Manaus, embora tenhamos uma carga fiscal residualmente diferenciada dos tributos pagos pela indústria em todo o país, fazendo as contas, podemos afirmar que nosso programa de desenvolvimento regional é aquele que mais recolhe ao caixa único da União. A ironia é termos a fama de paraíso fiscal e sermos o baú da felicidade da Receita Federal. Nenhum outro arranjo industrial recolhe 3/4 da riqueza gerada para os cofres públicos como a economia do Amazonas. Por isso, sem nenhum sentido, estamos entre os 5 maiores contribuintes da Receita, mesmo sendo região remota e com mais de 2 milhões de pessoas em vulnerabilidade social. E se acessarmos o site da Fazenda estadual, dos 500 maiores contribuintes, de forma direta ou indireta, todos estão entrelaçados com a indústria da ZFM. Se essa indústria perece, vai junto com ela o tecido social.

CNI, a fiel companheira

Isso não significa atuar separadamente da entidade nacional na reivindicação ao ministro, um crítico contumaz de nossos 8% de contrapartida fiscal. Em suas críticas, ele desconsidera que este percentual é a compensação de quem aqui veio ajudar o Norte a reduzir suas diferenças socioeconômicas com o Sudeste do Brasil. Muito pelo contrário, sempre estaremos ombro a ombro com nossa Confederação. Afinal, na CNI reside a força da indústria e o maior peso político de enfrentamento na defesa diária do setor industrial. Ela tem sido nossa fiel escudeira. Por razões objetivas, entretanto, tempos muito a reclamar da interlocução precária e da incompreensão frequente da União Federal na história da ZFM, destroçada pelas intervenções deletérias de Brasília. E a CNI tem sido um amparo efetivo nos embates de nossa sobrevivência econômica. Eis porque devemos adensar e reforçar o documento da reivindicação institucional, que propõe a reedição das medidas emergenciais, a saber:

• No auge da crise no ano passado, quando a luz da esperança ameaçava desaparecer, a indústria teve por parte do próprio ministro um apoios dos mais substantivos - adiamento dos prazos de pagamentos de tributos federais que agora se faz urgente reeditar – que cumpriu um papel decisivo de salvação da economia, a quebradeira em série que já começara a acontecer. Este suporte, neste momento, inclui também o adiamento da contribuição previdenciária, por 90 dias, a partir dos vencimentos previstos para março de 2021;

• O mesmo se aplica ao adiamento do pagamento das prestações dos parcelamentos de débitos tributários com a União. Ninguém está pedindo isenção, apenas o acolhimento de apelos para que as empresas possam repor suas finanças e conquistar a sobrevivência. E, nesse contexto, o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac) e o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe); somados ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEM), são as medidas de redenção econômica. Estamos sobrevivendo em clima de solidariedade. Com escassez de insumos, com inflação retornando perigosamente e as paralisações determinadas pelas autoridades sanitárias, por isso é a hora de juntos lavarmos as mãos da proteção econômica, a base material de sustento da vida e da brasilidade.

Protocolos rigorosos

Com relação ao isolamento, reconhecemos o posicionamento dos especialistas em infectologia, e queremos lembrar que foram em cima desses posicionamentos/orientações que a indústria do Polo Industrial de Manaus estabeleceu os mais rigorosos protocolos de prevenção e segurança contra a COVID-19. Chegamos a exportar para outras praças e plantas industriais o sucesso desses protocolos que hoje representam tranquilidade e proteção aos colaboradores. É mais fácil ficar longe do vírus em ambiente fabril do que ficar em lugares de aglomeração, ou em casa com familiares que não tomam os devidos cuidados contra a COVID-19.

Recordes sinistros

Com a segunda onda as estatísticas são alarmantes, e os estados estão experimentando agora o auge da crise sanitária da qual começamos, lentamente, a sair. Por isso, a reedição das medidas é uma necessidade vital, especialmente para um estado isolado por terra do resto do país e com uma infraestrutura que reduz drasticamente nossa competitividade. Temos que dar a conhecer ao ministro Guedes e à presidência da República a performance robusta de benefícios de nosso programa de desenvolvimento regional e a tragédia que significaria o esvaziamento de nossos empreendimentos, com danos irreparáveis ao tecido social. Mais do que isso, é preciso destacar ao poder público que pagamos muito mais do que a Lei exige. A riqueza aqui gerada precisa ser usada na região para remover os índices escabrosos de desenvolvimento humano de nossa gente. Isso é absolutamente urgente e fundamental, como é, também, inadiável, a reedição das medidas emergenciais da economia.





Leia Mais

ZFM e os paradoxos da livre iniciativa

Mudanças, exigências da sociedade globalizada