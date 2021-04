Técnico esconde escalação, mas Botafogo tem mudanças

O treinador René Simões faz mistério e não antecipa o time que enfrenta o Macaé neste sábado (27), no estádio Moacyrzão, pela nona rodada da Série B do Brasileiro, às 16h30.

Com 20 pontos, o Botafogo é líder isolado e invicto da segunda divisão, mas vem de tropeço em casa -empate por 1 a 1 com o Boa Esporte. Em nono, o Macaé tem 13 pontos e tenta encerrar a invencibilidade do alvinegro carioca para se aproximar do G-4.

"Eu ainda vou definir o time em uma conversa com a comissão técnica. Isso não ganha jogo, mas talvez eu seja um dos poucos que anuncia o time antes", declarou René. "O Macaé tem um bom time, sai rápido e tem algumas jogadas de bola longa. Jogamos contra ele aqui e não observamos muitas mudanças. Já treinamos muitas coisas que o time deles faz. Vamos ver se vair dar certo", acrescentou.

O técnico terá que mudar a formação defensiva de meio-campo devido à suspensão automática do volante Diego Giaretta. "Pode ser o Andreazzi, mas também existe a possibilidade de ser o Camacho junto com o [Willian] Arão", afirmou o treinador.

Poupado nos treinamentos, o veterano meia Daniel Carvalho foi testado vaga de Diego Jardel entre os titulares e teve bom desempenho. Porém, deve permanecer como opção no banco por decisão de René, que quer preservar a condição física do armador.

"Ele [Daniel Carvalho] sempre quer ir a campo, mas essa é uma decisão da comissão técnica. Precisamos ter muito cuidado com ele", concluiu o comandante botafoguense.

Por Folhapress