Justiça convoca Messi para depor sobre caso de sonegação fiscal

A Justiça espanhola enviou nesta quinta-feira uma convocação para que Lionel Messi e o pai dele, Jorge Horacio, deponham sobre as acusações de sonegação fiscal das quais têm sido alvo.

A audiência está marcada para 17 de setembro, dia em que terá início a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, torneio para o qual o Barcelona está classificado. A data de estreia da equipe catalã ainda não foi decidida.

Na semana passada, o Ministério Público espanhol tornou públicas as denúncias contra Messi e Jorge Horacio, acusando os dois de sonegarem um total de 4 milhões de euros (cerca de R$ 11,7 milhões em valores atuais) entre os anos de 2007 e 2009. A quantia se refere aos direitos de imagem pagos pelo Barcelona, que teriam sido depositados diretamente em contas fora da Espanha.

O atacante, por sua vez, negou já na última semana as acusações, em entrevista ao Corriere della Sera. “Sempre pagamos tudo que os nossos assessores nos disseram para pagar. Não há nenhuma fraude. Tenho certeza de que tudo será esclarecido”, garantiu.

Segundo a revista Forbes, Messi é o décimo atleta mais bem pago do mundo. No último ano, de acordo com a publicação, ele arrecadou mais de 41 milhões de dólares (aproximadamente R$ 91 milhões), somados aí salários e cotas de patrocínio.