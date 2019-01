Como se recolocar no mercado em tempos de crise?

Antônio Carlos Filho | Foto: Divulgação





Vamos falar hoje sobre um tema que interessa a muitas pessoas. Como se recolocar no mercado de trabalho? Em outras palavras, quem esta há um tempo fora e deseja retornar ao mercado de trabalho, encontra dificuldades.

Por alguma circunstância deixou de se integrar e fazer parte da organização, ou perdeu o emprego, principalmente pelo mercado em crise.

Vamos as dicas de hoje e corra para o sucesso:

1- Dica: Pesquise nas redes sociais, mídias , faça contatos no Linkedin

Atualmente a tecnologia tem se tornado uma grande aliada na busca de oportunidades, como: Grupos de Whatsap, Grupos de e-mail, Facebook e principalmente Linkedin, para quem não conhece é uma rede social que foi inteiramente criada para fazer contatos com selecionadores do Brasil e do mundo! Crie sua conta e comece adicionar pessoas que possuem essa influência e fique atento as oportunidades.

2- Dica: É preciso perder para ganhar

As oportunidades as vezes não se encaixam com o nosso perfil, quem sabe você possui varias experiências que algumas vagas te fazem “Retroceder”, como um cargo inferior ao seu, mas é preciso ter auto-estima e encarar como uma oportunidade nova, as oportunidades menores vem para que a empresa veja seu potencial e suas habilidades para contratação e promoção de um cargo maior, é preciso ver além , perder hoje para ganhar amanhã, humildade intelectual e de vida é tudo.

3- Dica: Empreender é uma alternativa

Nem sempre conseguimos nos recolocar por vários motivos: Idade, gênero, mercado, demissões por justa causa entre outros, um ditado é bem claro: Enquanto uns choram, outros vendem lenço! Não fique parada, busque o seu melhor, suas habilidades de empreender, comercializar , vender algo que todos ao seu redor aprovem, seja na porta da sua casa: Um bolo, pastel, sopa e etc.. Pesquise ao seu redor e enxergue as oportunidades, dando certo profissionalize e busque apoio do Sebrae por exemplo, seja seu próprio chefe!

4- Segmentos que estão contratando

Atualmente a cidade passa uma redução escassa de vagas, algumas empresas já anunciam seu retorno a cidade, é preciso estar atento a isso, as vagas mais contratadas atualmente são: Auxiliar de produção,Operador de Equipamentos de Produção, Inspetor da Qualidade Comercio :Vendas, atendimento, recepção Serviços: Gestão, consultorias, Recursos Humanos, Departamento Pessoal.

Além disso procure o seu diferencial se qualifique sempre, o mercado não espera e nem para.Então caro seguidor, tome essas 4 dicas como regra e vá para a luta!

Fico por aqui desejando boa sorte a todos precisando de mim estou nas redes sociais @antoniocarloscfilho, até mais.

