Veja 4 atitudes que podem reprovar em uma entrevista de emprego

Antônio Carlos Filho | Foto: Arquivo Pessoal

Que tal falarmos sobre questões que reprovam em uma entrevista de emprego? Como selecionador para empregos, na cidade de Manaus, já vi de tudo e ouvi de tudo. Existem algumas respostas que pode reprovar o candidato de imediato.



Esse é o momento decisivo. A entrevista vai definir se você vai ficar ou não com o novo emprego, então preste atenção nas dicas, para não errar.

1 – Não fale mal do seu antigo emprego

Em um dado momento da entrevista o selecionador pergunta : Porque você saiu da empresa anterior? Ai o candidato responde: Porque não me dava bem com ninguém, meu chefe era ruim e tal. Veja bem: o selecionador entende que, se você saiu por não se dar bem com as pessoas , certamente terá a mesma postura no novo emprego. Responda somente aquilo que não irá te prejudicar e seja sincero.

2- Suas roupas falam muito de si

A primeira impressão é a que fica! Infelizmente se você aparecer com roupas inadequadas na hora da entrevista, certamente você já tem menos um ponto. Pense na melhor roupa sem chamar muito atenção e principalmente sem decotes, roupas rasgadas, muito coloridas. Procure um traje social ou mais clássico para passar uma imagem mais seria e positiva.

3- Não encarar o selecionador

Olhar nos olhos de alguém passa segurança e mostra como você tem firmeza e certeza do que fala com propriedade. Então nada de falar olhando para o chão ou para o alto. Encare o entrevistador e tenha postura, fale com tom de voz confortável e acima de tudo confie em você. Fale a verdade e se venda, esse momento é seu!

4- Chegar atrasado e perguntar demais

Chegar atrasado passa uma impressão de desleixo e despreocupação. Programe-se para chegar meia hora antes, pois o atraso é um fator de reprovação certeiro! Nada de exagerar nas perguntas, deixe o selecionador conduzi-las. Somente quando solicitado, faça as perguntas cabíveis.

Tome essas quatro dicas como regra e vá para a luta! Fico por aqui desejando boa sorte a todos. Precisando de mim, estou nas redes sociais @antoniocarloscfilho

Antonio Carlos Filho

Administrador

Consultor Organizacional

Mestre em Ciências da Comunicação

Leia mais:



Buscando emprego? Confira dicas e lista de empresas de RH em Manaus

Ser simpático faz a diferença na hora de manter o emprego?

Brasileiros são os que menos mentem no currículo, diz estudo