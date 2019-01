Noah Schnapp dá spoiler da terceira temporada de Stranger things

Ator Noah Schnapp com Yasmin Bonates | Foto: Divulgação

Oi gente, hoje eu participei da Primeira Stranger Con do Brasil, neste sábado (19), no Rio de Janeiro. É uma convenção com vários cenários da série. O evento contou com a participação do ator Noah Schnapp.



Consegui fazer uma pergunta pra ele e pedi pra ele mandar um beijo para os fãs de Manaus, foi muito emocionante!

Yasmin Bonates e Noah Schnapp | Foto: Divulgação

Ele contou que o clima nas gravações é super divertido e que todos do elenco são grandes amigos, e todos são muito engraçados.

Falou também que ama o Brasil e o que tem de melhor aqui são os fãs.

Amanhã tem mais Stranger Con em São Paulo, quem for não vai se arrepender, é incrível!



Ele deu um spoiler da terceira temporada que levou os fãs à loucura. Ele disse ainda que, nessa temporada, o público pode esperar muitas cenas do Will com a Eleven, pois eles são muito amigos na vida real, e talvez tenham essa amizade na série também.

Saiba mais:

Stranger Things

Stranger Things é uma série de televisão americana de ficção científica e terror criada, escrita e dirigida pelos irmãos Matt e Ross Duffer. A série se passa na década de 1980.

Na trama da primeira temporada, um garoto desaparece misteriosamente na pequena cidade de Hawkins, Indiana, e faz seus amigos partirem por sua busca, que, no caminho, encontram uma estranha garota com poderes telecinéticos.

A segunda temporada, intitulada Stranger Things 2, se passa um ano depois, e lida com as tentativas dos personagens de retornar à normalidade e as consequências acarretadas pelos acontecimentos da primeira temporada.

Em dezembro de 2017, a Netflix anunciou uma terceira temporada, que começou a ser produzida em abril de 2018 e contará com oito episódios, estando programada para ser lançada em 4 de julho de 2019.

