Por que tratar o dente de leite, se ele será trocado?

Os dentes de leite têm funções muito importantes: mastigação, fala, crescimento craniofacial, guardar o lugar do permanente e por isso, precisam receber cuidados especiais.



Como nessa idade, as crianças ainda não possuem discernimento suficiente para a devida higiene oral, cabe os pais cumprir essa tarefa de educar e ensinar a fazer a devida higiene oral

Por que os dentes de leite são importantes

Na mastigação, os dentes de trás trituram os alimentos para que cheguem no estômago na melhor forma de serem digeridos. Quando os dentes não fazem seu trabalho, a digestão, que começa na boca, deverá ser assumida apenas pelo estômago, o que poderá refletir mais tarde em distúrbios gástricos, por exemplo.



Se o dente de leite é extraído precocemente, aquele espaço costuma ser fechado pelos outros dentes, dificultando que o dente permanente possa "nascer".

Ao extrair o dente antes da época certa de trocar, deve-se por um aparelho para manter o espaço; sem o mantenedor de espaço, só o uso de um aparelho ortodôntico conseguirá recuperar o espaço, para que o dente permanente consiga nascer.

Tratamento importante



Não tratar a cárie do dente de leite, pode ter consequências como dor, abscesso e, dependendo da idade, má formação no dente permanente; isso sem falar no comprometimento da estética e possível abalo da autoestima da criança.

O tratamento preventivo, antes da cárie aparecer, é bem mais simples e econômico do que qualquer tratamento para recuperar a saúde bucal da criança.

