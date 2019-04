Oi. Meu nome não é Bettina!

Bettina Rudolph é uma jovem bonita de 22 anos que se tornou celebridade da noite pro dia. A fórmula do sucesso da moça que investiu R$ 1.500 e, em apenas três anos, alcançou mais de R$ 1 milhão, parece conto de fadas e me fez repensar sobre riqueza e prosperidade, o que realmente é importante pra você?

Caiu na rede multiplica como peixe

A jovem paulistana gravou um vídeo para uma empresa que vende assinatura de conteúdo financeiro, dizendo que em 2016 investiu cerca de R$ 1.520 em ações e três anos depois mantém um patrimônio de mais de R$ 1 milhão. Nada mal para um período em que o país mergulhou na pior crise econômica e financeira da sua história, e a moça multiplicou o patrimônio em 685%.

Imediatamente o vídeo ganhou o país, viralizou e virou assunto nacional. A questão-chave colocada é se seria realmente possível financeiramente falando se tornar milionária dessa forma, investindo tão pouco e em tão pouco tempo!

Facilmente rica e perfeita

A loira bonita, que faz sucesso nos vídeos do Youtube, dá dicas e ensina como ganhar dinheiro. Mas isso ainda é pouco! Bettina - tão jovenzinha - é dona de uma carreira e tanto. Disse que já foi vendedora, deu aulas, foi estagiária, modelo e exerceu um monte de outras atividades. Pra completar o quadro perfeito, ela é graduada em Administração pela Universidade Regional de Blumenau (Furb). De aparência tranquila e traços delicados, Bettina não parece ter passado pelos percalços da vida, mas é um exemplo de sucesso, será?

Verdade ou mentira?

Por conta do episódio, muita gente execrou a pobre moça de tudo quanto foi forma, dizendo que para uma jovem de classe média alta fica muito fácil conquistar esse patrimônio. Outros juram que a moça está mentindo e que é impossível chegar a tal cifra com apenas essa aplicação.

Foi aí que a bela passou a dizer que o investimento cresceu “também” por conta dos depósitos que ela fazia com outros recursos que recebia. Veio outra enxurrada de críticas. Alguns passaram a dizer que ela seria “filhinha do papai” e poderia guardar tudo o que recebia sem precisar se preocupar com o pagamento do aluguel, contas de energia ou mesmo as do supermercado. Enfim!

Estratégia agressiva

Por conta desse imbróglio, o Procon de São Paulo notificou a empresa sobre o anúncio, sendo que esta não seria a primeira notificação, já que a companhia esteve envolvida em outras polêmicas sobre a estratégia de Marketing adotada.

Depois disso, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), após receber inúmeras denúncias de consumidores, abriu uma representação ética contra os anúncios veiculados pela empresa e que incluem o vídeo da Bettina.

Qual seu patrimônio?

Foi diante desse caso tão explícito de sucesso que olhei pro meu passado pra me dar conta dos meus investimentos. Bom, meu nome não é Bettina, eu tenho 51 anos e tenho mais de 1 milhão de motivos que me fizeram chegar à formula do sucesso. Sucesso que entendo como satisfação e prazer pessoal.

Meus melhores investimentos na vida são meus filhos: Mariana e Guilherme! Uma advogada e um quase médico! Outro investimento em longo prazo que acumulei milhões em aprendizado, alegrias, desafios foi meu casamento! Este ano completo 30 anos com meu parceiro Ricardo!

Outros investimentos eu diversifiquei em várias áreas que são muito rentáveis, como saúde – por exemplo – que lá na frente você vai se surpreender com os dividendos e bônus. Outras ações que me trouxeram excelente liquidez foram os papéis da sinceridade, amizade, compaixão, compreensão, responsabilidade, comprometimento, entre outros. Mas, tive alguns prejuízos também. Em algumas ocasiões, perdi paciência, confiança, outras perdas me tornaram melhor, como arrogância, soberba, orgulho e egoísmo.

Apesar do perfil conservador, arrisquei na alegria, diversão, descontração e muito riso! Mas nunca deixei de apostar em investimentos tradicionais como educação, trabalho, ética e valores.

Escolha seus investimentos

A vida é mesmo um investimento: a gente ganha, a gente perde, mas o mais legal é curtir a jornada com R$ 1 milhão ou sem R$ 1 milhão, porque isso não é tudo. Embora educação financeira seja essencial para se manter o equilíbrio da grana, não vejo propósito em passar a vida acumulando e admirando o saldo pelo aplicativo do celular, envaidecendo-se com a riqueza.

O mais bacana da energia do dinheiro é o bem que podemos produzir por meio dele, gerando assim a tal da prosperidade, que - pra mim - é o uso útil dos recursos! Empreender, contratar gente, investir em projetos sociais e pesquisas científicas ou laboratórios, por exemplo, ou mesmo comprar remédios pra ajudar alguém, ração pros animais, sei lá! Agora dinheiro por dinheiro é realmente o mais importante?

