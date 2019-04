Yasmin Bonates fala sobre as novidades do Villa Mix 2019, em Manaus

Com um repertório que promete agitar o público, os artistas garantem um show memorável durante o Villa Mix 2019, em Manaus. A dupla sertaneja Jorge & Mateus canta os hits de sucesso do momento como ‘Propaganda’, ‘Louca de saudade’ e ‘Trincadinho’. Já Gusttavo Lima traz canções como ‘Zé da recaída’, ‘Cem mil’ e ‘Respeita nosso fim’, de seu álbum ‘Embaixador’.

DJ Alok, o número 1 no Brasil, que traz o que há de mais atual no universo da música eletrônica para fazer todos suarem a camisa e se contagiar com a boa música | Foto: Divulgação

Wesley Safadão marca presença e solta a voz com músicas que já estão no gosto do público, como ‘Sou eu’, ‘Só pra castigar’ e ‘Não atende não’. O forrozeiro Xand Avião também garante as melhores músicas em seu repertório, como ‘Uber’, ‘Casal raiz’ e ‘Menos Mimimi’.

Xand Avião também garante as melhores músicas em seu repertório, como ‘Uber’, ‘Casal raiz’ e ‘Menos Mimimi’ | Foto: Divulgação

Para completar esse time talentos tem DJ Alok, o número 1 no Brasil, que traz o que há de mais atual no universo da música eletrônica para fazer todos suarem a camisa e se contagiar com a boa música.

