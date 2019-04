Marcos Rotta e ex-deputada Rebeca Garcia juntos na eleição 2020?

É com ela que eu vou

Depois de bater asas do ninho do prefeito Arthur Neto (PSDB), o vice-prefeito Marcos Rotta (Sem partido) – que alimenta sonhos de se sentar na cadeira de prefeito em 2010 – pode se aliar com a ex-deputada Rebecca Garcia, que já foi aliada de Eduardo Braga (MDB), que já foi aliada de Omar Aziz (PDT), que já foi aliada de David Almeida (PSB) e que já foi aliada de Amazonino Mendes (PDT).

Ao menos é esse o rumor que corre pelos bastidores da política baré. Vale lembrar que Rotta voltou a apresentar o programa de TV Exija Seus Direitos, pela Band, que é a emissora da família de Rebecca.

CPI no Rio

Os deputados estaduais Joana D’Arc (PR), Alessandra Campêlo (MDB), Carlinhos Bessa (PV) e Fausto Júnior (PV), membros da CPI dos Combustíveis, foram ao Rio de Janeiro.

O objetivo foi participar de um workshop na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Preço do combustível

O workshop de que os parlamentares participaram teve como tema o “Acompanhamento dos preços dos Combustíveis no Cenário do Livre Mercado”.

Deixa comigo

Presidente da CPI, La Darc observou que é preciso dar uma resposta concreta para à população.

— E no que depender de mim, irei fazer o melhor para entregar essa resposta –, reafirmou a parlamentar.

Lembrar é preciso

A “passeada” de ônibus feita por David Almeida (PSB) na última terça-feira (16) e publicada em portais de notícias da cidade dividiu a opinião dos eleitores.

Em um grupo de Whatsapp, foi compartilhada uma foto do ex-deputado federal Hissa Abrahão (PDT) também “passeando” de ônibus e com a seguinte frase: “Será que o David terá o mesmo futuro?”.

UniNorte é vendida

A Ser Educacional (SEER3) divulgou em comunicado nesta quarta-feira (17) a aquisição da SODECAM (Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas), mantenedora da UniNorte (Centro Universitário do Norte), localizada em Manaus.

Quanto custou

A Ser Educacional desembolsará R$ 194,81 milhões, sendo R$ 9,81 milhões deduzidos do endividamento líquido.

Mais de 25 mil alunos

De acordo com a companhia, a UniNorte é líder de mercado na região e detém 25.172 alunos com matrícula ativa, sendo 23.233 alunos de graduação e 1.939 de pós-graduação.

Referência

Com a compra da UniNorte, a Ser Educacional se torna referência de mercado nas duas maiores cidades da região Norte do Brasil”, conclui a nota.

Constrangimento

A situação é constrangedora: O consumidor passa pelo caixa, paga pelos produtos e, ao sair do estabelecimento, precisa aguardar uma nova conferência para mostrar que não está roubando item que não tenha sido registrado e pago.

Essa prática é comum em alguns supermercados de Manaus.

O vexame vai acabar

É para acabar com essa situação vexatória que o deputado João Luiz (PRB) apresentou o Projeto que proíbe a conferência das notas fiscais na saída dos estabelecimentos.

Na contramão

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o parlamentar comenta que é um constrangimento, uma vez que a mercadoria já foi toda conferida, registrada e paga no caixa.

— Sem contar que essa prática vai na contramão do Código de Defesa do Consumidor e precisa ser combatida –, alertou João Luiz.

Santa ignorância

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) virou motivo de piada nas redes sociais por desafiar “a esquerda” a dizer quem foi Paulo Freire e seu legado para a educação nacional.

— Diariamente mostramos quem é Olavo de Carvalho. Falta o pessoal da esquerda agora dizer quem é Paulo Freire e o seu legado na educação nacional…”, escreveu o filho do presidente em seu Twitter.

Bem feito...

Os internautas, então, resolveram aceitar o desafio.

E passaram a fazer centenas de postagens com referências a Paulo Freire, considerado um dos maiores educadores do mundo.

... Quem mandou não estudar!

Entre as respostas a Eduardo Bolsonaro, ganharam destaque as que lembram que o autor de Pedagogia do Oprimido é o terceiro nome mais citado em trabalhos acadêmicos de humanas no mundo

Doutor Honoris Causa

E que ele é o brasileiro com mais títulos de Doutor Honoris Causa de diversas universidades espalhadas por dezenas de países. Ao todo, são 41.

Morra de inveja

A China divulgou, na última terça-feira (16), o PIB do primeiro trimestre de 2019.

O crescimento foi de 6,4% no período, na base anual de comparação, acima do esperado por analistas que estimavam variação positiva de 6,3%.

No primeiro trimestre de 2018, a alta do PIB foi de 6,8%.

Morra de inveja 2

Outros indicadores foram divulgados pela segunda maior economia do mundo.

Entre elas, a produção industrial, com avanço de 8,5% em março e as vendas no varejo, mostrando alta de 8,7% –, acima da projeção do mercado, de 8,4%.]

