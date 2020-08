Sensatez: Arthur Neto decide manter aulas municipais suspensas

Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB),decidir manter suspensas as aulas nas escolas da rede municipal de ensino | Foto: Reprodução

Manaus- Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), decidiu manter suspensas as aulas nas escolas da rede municipal de ensino. O Objetivo é a prevenção da cidade contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Arthur diz não acreditar na badalada “imunidade de rebanho” na capital, chamando a atenção para casos de reinfecção da Covid-19 em vários países espalhados pelo mundo.

Cientificamente, está provado que o vírus sofre mutações e, se isso ocorre, que ele possui “mil caras” segundo o prefeito, ou seja, o vírus reaparece em diversas linhagens. E, então, com responsabilidade e prudência, o prefeito preferiu agir com sensatez e manter fechadas as escolas municipais.

Em Hong Kong e em outras cidades asiáticas os casos de reinfecção estão levando os governos locais a fecharem tudo novamente e retomarem as medidas de prevenção. Em Manaus, é evidente que todos correriam da sala para a cozinha se, de repente, as reinfecções proliferarem.

Se os casos de reinfecções ocorrerem, a tragédia social e econômica será pior do que se pode imaginar. Ninguém pode brincar nem abusar da própria sorte. Evitar aglomerações e usar máscaras é dever de todos.

