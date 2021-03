Cláusula de barreira causa medo em partidos nas próximas eleições

| Foto: Divulgação

Como nas próximas campanhas eleitorais de 2022 e 2026 nada será como antes, os partidos políticos se movimentam intensamente com medo da cláusula de barreira, que pode deixar muitas siglas sem acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV.

Apesar das restrições impostas pela pandemia, as movimentações, principalmente em Brasília, seguem agitadas nos bastidores, já que logo chegará o segundo semestre do ano, sobrando pouco tempo para as articulações e os entendimentos necessários para a celebração de medidas seguras que garantam aos partidos ao menos 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, ou então conseguirem eleger 11 deputados federais distribuídos em nove estados.

Até 2026, a cláusula de barreira exigirá 2,5% dos votos válidos e no mínimo 3% a partir de 2030. Por isso, as cúpulas partidárias estão mais do que preocupadas e pressionadas por suas bases.

Devido ao desempenho nas eleições municipais de 2020, siglas como Solidariedade, Avante, Pros, PCdoB, PRTB, PV, Novo, Rede, Democracia Cristã, PTC, PMN, PMB, PSTU, UP, PCO e PCB poderão ficar a ver navios com relação a 2022 por não terem conseguido alcançar 2,5% dos votos válidos.

Implacável, a cláusula empurra todas essas legendas para única saída: a fusão com outros partidos. Quem não buscar a fusão ficará sem fundo partidário e sem tempo de TV e rádio na corrida eleitoral que se aproxima. O sinal vermelho está aceso.

