Arthur Lira, o todo poderoso

No início do governo Jair Bolsonaro, toda a mídia nacional cantou em prosa e verso, pelos quatro cantos do mundo, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, seria o homem mais poderoso da nova gestão federal.



Passados dois anos e meio, não se pode duvidar do fato de que o homem que detém poder superior a Guedes é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que rege, sozinho, recursos da ordem de R$ 11 bilhões do Orçamento da União.

É Lira quem determina como a dinheirama deve ser distribuída entre 513 deputados. Bem afinado com o presidente da República, Jair Bolsonaro, Lira dita o ritmo do jogo político conforme o rito que precisa ser seguido de conformidade com os interesses da hora, atendendo as demandas governamentais.

Por isso, enganam-se aqueles que imaginam que Lira deixará passar qualquer pedido de impeachment neste ano pré-eleitoral. Com a milionária chave do cofre nas mãos, ele rege as emendas parlamentares com habilidade extrema.

E o jogo é muito mais seguro e forte com a ajuda das sessões híbridas, que livram Lira do perigoso cenário de pressões. Sem ser incomodado, o presidente da Câmara se entende diretamente com cada deputado, com a garantia de sempre contar com a segurança devida para cabalar apoio aos objetivos pelos quais se debate, que são os de assegurar governabilidade ao presidente Bolsonaro. Mesmo os oposicionistas não o afrontam. Afinal, suas emendas dependem da boa vontade dele.

Concurso é solução

Para o presidente do SINPOL/AM (Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas), Jaime Lopes, a realização de concurso público é a solução para resolver o déficit de delegados no interior do Estado.

Com o registro de 300 assassinatos nos últimos dois anos, Tabatinga lidera o ranking dos municípios amazonenses com a falta de delegados no Alto Solimões, a região mais visada pelo narcotráfico na chamada Tríplice Fronteira. Mais de 20 municípios estão sem delegados no Amazonas.

Recomendação do MP

Recentemente o Ministério Público do Estado (MP-AM) recomendou concurso público para prover contratações de delegados, investigadores e escrivães em 25 municípios do estado.

Em maio, o MP-AM, preocupado com a onda de violência crescente, impulsionada pelo narcotráfico, pediu estudo à Delegada Geral da Polícia Civil (DGPC) para o remanejamento das lotações de delegados, investigadores e escrivães para socorrer imediatamente o interior.

Amazonas Mais Seguro

Na quinta-feira (8), o governador Wilson Lima lançou o programa Amazonas Mais Seguro, com investimentos de R$ 280 milhões que incluem a implantação de um sistema inédito de câmeras inteligentes e concurso público para as forças de segurança com 2.525 vagas.

A ampliação de recursos humanos, de acordo com o governador, dotará os municípios de maior infraestrutura para melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços de segurança nos municípios.

Ciência valorizada

Também na quinta-feira passada, em comemoração ao Dia Nacional da Ciência e ao Dia Nacional do Pesquisador Científico, o Governo do Estado anunciou investimentos da ordem de R$ 32.735.904,00 em ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

O recurso será distribuído em nove editais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

As inscrições para os editais podem ser feitas pelo site da Fapeam (www.fapeam.am.gov.br).

Edital até outubro

Outro concurso público anunciado, que chama a atenção nas redes socias, é o Processo Seletivo Simplificado (PSS), do TCE-AM, que visa a contratação de pelo menos 100 estagiários para a Corte de Contas.

O edital será publicado até outubro deste ano, segundo o conselheiro-presidente Mario de Mello.

Covid em queda

Em todo o Estado o avanço da campanha Vacina Amazonas reflete positivamente na redução de novos casos de Covid-19, apontam os números da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

"A gente já consegue mensurar isso, o reflexo do avanço da campanha, principalmente na população idosa, acima de 60 anos”, festeja o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes.

Entretanto, ele recomenda mais responsabilidade da população na observância da prevenção. “Ninguém pode baixar a guarda”, destaca.

Interior sem internações

De acordo com a FVS, dos 61 municípios amazonenses, 37 não apresentaram internações na quinta-feira (08).

O destaque é para a região do Purus, onde os hospitais de Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini e Tapauá não tiveram pacientes internados de Covid-19.

Auxílio Moradia

Por meio da Suhab, o Governo do Amazonas pagará, nos próximos dias 12 (segunda-feira) e 13 (terça), o Auxílio Moradia para 2.205 famílias retiradas da ocupação irregular Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus.

O auxílio é pago em dois dias e cada beneficiário pode procurar uma das nove agências do Banco Bradesco para receber a parcela. O Estado disponibilizou R$ 1.323.000 para o pagamento.

Inferno verde

Números do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que o desmatamento na Amazônia, em junho, destruiu uma área de 1.061,9 km².

O número representa um aumento de 1,8% em relação a junho de 2020.

Os primeiros seis meses de 2021 somam uma área desmatada de 3.609,6 km², um crescimento de 17% em relação ao primeiro semestre do ano passado.

Turismo em Movimento

A programação do ‘Turismo em Movimento’, realizada nos municípios de Presidente Figueiredo, Novo Airão e Rio preto da Eva, promoveu mais de R$ 817 mil em perspectiva e de negócios efetivados.

A ação da Amazonastur, em parceria com o Sebrae e as prefeituras municipais, busca fortalecer as atividades turísticas para a retomada do setor no pós-pandemia.

Diploma em braille

Projeto de lei do vereador Fransuá obriga as escolas municipais a emitir diplomas e certificados em braile, sistema de escrita e leitura tátil, aos alunos com deficiência visual.

Os ônus decorrentes da confecção dos diplomas serão custeados pelas instituições públicas de ensino, sendo vedada qualquer cobrança de valores adicionais. Além disso, os alunos já diplomados poderão requerer das instituições a emissão gratuita dos diplomas adaptados.

Segundo o IBGE, existem no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão.

Vírus mais perigoso

Estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) mostra que o novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da covid-19, infecta e se replica em células das glândulas salivares.

Os resultados da pesquisa foram publicados no Journal of Pathology. As informações são da Agência Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Conforme o estudo, os tecidos especializados na produção e secreção de saliva funcionam como “reservatórios” do coronavírus.

