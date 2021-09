EDITORIAL: Desafio verde

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Com menos de um ano à frente da Prefeitura de Manaus, é prematuro e muito injusto alguém querer atribuir ao prefeito David Almeida a culpa pelo fato de Manaus não figurar entre as cidades mais arborizadas do Brasil.



De acordo com o programa Cidades Árvores do Mundo, as paulistas São José dos Campos e São Carlos e a mato-grossense Campo Grande são as cidades mais arborizadas, apesar de se costumar apontar Curitiba como a Capital Ecológica do País. Há muitos anos Manaus não figura entre as cidades ambientalmente mais exemplares do ranking nacional.

Com o Programa Manaus Verde, o prefeito David inicia uma grande campanha em que pretende plantar e espalhar milhares de mudas de árvores em todas as zonas da cidade, inclusive na área urbana que abrange a Bola do Mindu, uma área em que a supressão da vegetação e o despejo abusivo de efluentes domésticos no tradicional igarapé constituem um dos mais absurdos crimes contra o meio ambiente perpetrados pelos antecessores de David.

Um desses crimes data de setembro de 2012, quando o então prefeito Amazonino Mendes inaugurou o chafariz da Bola do Mindu. Ao longo dos anos o chafariz acabou virando chacota nas redes sociais por exibir uma haste de metal mais parecida com um “canhão” ou um “lança míssil”, na visão de internautas.

Entregue às baratas, o chafariz foi transformado em um verdadeiro criadouro do mosquito Aedes aegypti, disseminador de dengue em plena Zona Centro-Sul da capital.

O programa Manaus Verde de David Almeida busca mudar o trágico cenário de “Selva de Pedra” que caracteriza a capital do Amazonas há décadas, vítima de administrações incompetentes e criminosas.

