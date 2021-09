David Almeida e Queiroga fortalecem atenção básica de saúde em Manaus

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Com a parceria firmada no sábado (11), o prefeito David Almeida e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiram o fortalecimento da atenção básica de saúde nas comunidades ribeirinhas e rurais da capital do Amazonas assistidas pelas Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSFs).



A parceria foi celebrada em três portarias assinadas na comunidade ribeirinha Bela Vista do Jaraqui, com as presenças do secretário nacional da Atenção Básica, Rafael Câmara, e da secretaria municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

A nova estrutura vai assegurar o pleno atendimento a 6,3 mil famílias cadastradas e que recebem assistência da Semsa por meio das UBSs e do Serviço Móvel de Urgência (Samu 192).

Exemplo para o mundo

Ao visitar as instalações da UBSF Dr. Antônio Levino, que atende as populações das calhas dos rios Negro e Amazonas, o ministro Queiroga disse a David Almeida que os serviços das UBSs devem ser referência e apresentados para o mundo.

Conforme o ministro, a qualidade do serviço só comprova a força que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem no combate aos problemas enfrentados pelos Estados brasileiros.

Zé punido

Uma sentença datada de julho passado, da 1ª Vara do Juizado Especial de Manaus, assinada pelo juiz Cássio André dos Santos, pode elevar de R$ 5 mil para R$ 40 mil a quantia que o deputado federal Zé Ricardo (PT) terá que desembolsar para ressarcir o dano moral causado ao presidente da Samel, Luís Alberto Nicolau, a quem acusou de divulgar dados falsos sobre mortes de Covid-19.

A batalha judicial se deu em função da campanha eleitoral municipal de 2020 e corria em segredo de justiça.

Fake News

A Prefeitura de Manaus alerta sobre um vídeo que circula nas redes sociais em que um cidadão, usando o nome do prefeito David Almeida, relata ter sido beneficiado com isenção de IPTU pela Administração Municipal, que teria perdoado uma dívida antiga envolvendo um imóvel supostamente adquirido pelo tal cidadão em 1992.

“A prefeitura chegou na minha casa, pediu meus documentos dizendo que iria passar o IPTU para o meu nome e, ano que vem, virá o IPTU cadastrado no meu nome e a dívida não será mais minha”, diz o desconhecido.

Semef esclarece

Responsável pelos tributos municipais, a Semef classifica de “fake news” as falsas informações espalhadas pelo desconhecido, ressaltando que a primeira precaução de uma pessoa ao negociar um imóvel é verificar suas dívidas de IPTU.

O município informa ainda que os cadastradores do projeto Mapa de Manaus estão percorrendo os bairros da capital, para a conclusão da terceira e última fase do projeto que somente visa atualizar a base do Cadastro Imobiliário Municipal.

Os cadastradores estão devidamente fardados e identificados com o crachá da Prefeitura de Manaus. Quem quiser obter maiores informações, pode interagir com o Whatsapp (92) 98421-7829 ou acessar o site www.mapademanaus.org

Já na Aleam

Já tramita na Assembleia Legislativa (Aleam) o projeto de lei que institui o pagamento do 14º e 15º salários dos trabalhadores da educação.

Encaminhado pelo governador Wilson Lima na última sexta-feira, o projeto poder ir à votação ainda nesta semana.

Abono confirmado

Wilson Lima também confirma o pagamento de abono do Fundeb aos trabalhadores da educação no final de 2021, a exemplo do que fez no ano passado.

A ação é parte do programa Educa+Amazonas por meio do projeto Educação Premiada e alcançará mais de 15 mil professores e pedagogos nos 62 municípios do Estado com o curso de pós-graduação.

Este ano o benefício será extensivo a servidores da área administrativa, como merendeiras, auxiliares de serviços gerais e vigilantes.

Visita relâmpago

Por conta das prévias do próximo mês de novembro que definirão o nome do partido para a eleição presidencial de 2022, esperava-se que a recente visita do governador de São Paulo João Dória fosse mais longa em Manaus, mas não durou mais que seis horas.

Ele conversou com o presidente do PSDB-AM, ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, e voltou logo para a capital paulista. Dizem que o vice-governador Carlos Almeida, que quer disputar cargo eletivo em 2022, não saiu satisfeito do almoço com Dória.

Fora do barco

Em solenidade pomposa, a prefeita de Ipixuna, Maria Oliveira, anunciou ontem sua desfiliação do PSDB para ingressar no Cidadania, onde já assinou ficha abonada pelo presidente estadual do partido Jesus Alves, pré-candidato a Assembleia Legislativa.

O evento de adesão ao Cidadania teve as participações on-line do presidente nacional da sigla Roberto Freire e do deputado federal Daniel Coelho (PE), além das presenças dos prefeitos de Juruá, Doutor Júnior (MDB), de Eirunepé, Raylan Barroso (DEM), de Itamarati, João Campelo (MDB), e do ex-prefeito de Carauari Chico Costa.

Dr. Júnior está transferindo domicílio eleitoral para Carauari cuja prefeitura pretende disputar em 2024.

Distribuindo renda

À frente da Seas-AM há seis meses, a deputada licenciada Alessandra Campêlo destacou ontem as ações do Governo do Amazonas na área social, enfatizando o programa Auxílio Estadual Permanente, maior programa de distribuição de renda do estado.

Ao todo, 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social serão beneficiadas em todo o Amazonas. São 158 mil beneficiários na capital e 142 mil no interior, que receberão o valor mensal de R$ 150.

O início do pagamento está previsto para novembro deste ano e significa investimento de R$ 45 milhões na economia do estado.

Arcebispo da liberdade

O centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arns foi ressaltado ontem em sessão de homenagem no Senado. Os senadores destacaram a luta incansável do arcebispo de São Paulo pela redemocratização do país e sua dedicação aos mais vulneráveis como inspiração para se buscar um país mais unido e igualitário.

Presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH), o senador Humberto Costa (PT-PE) lembrou que Dom Paulo coordenou o projeto ‘Brasil: Nunca Mais’, e destacou a realização, em 1975, de culto ecumênico do arcebispo em memória do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela Ditadura Militar, que reuniu milhares de pessoas na Praça da Sé, em São Paulo.

30 mil em prêmios

A 4ª edição do Prêmio da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia) teve o prazo para inscrição de projetos prorrogado até o dia 17 de setembro.

Este ano o prêmio será de até R$ 30 mil para os três melhores trabalhos envolvendo a bioeconomia amazônica.

A programação, inscrição e informações completas podem ser conferidas no site sdsn-amazonia.org/premio2021.

Deficiência intelectual

Dois projetos de lei (PL) de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (PV), devem ir à votação na Casa na próxima semana.

O PL 411/2021 obriga as escolas públicas e privadas a manterem programas de educação física adaptada a alunos com deficiência intelectual.

Outro PL determina que os hospitais públicos e privados comuniquem à SES-AM, no prazo de até 10 dias, todos os recém-nascidos diagnosticados com Fissura Labiopalatal.