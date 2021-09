EDITORIAL: Manaus, por uma 'Cidade Mais Segura'

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Merece aplauso a operação Cidade mais Segura deflagrada no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Sob a coordenação do secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur, a operação cumpriu mandados de prisão por crimes como estupro, roubo e tráfico de drogas, além de prender duas pessoas em flagrante por conta da venda ilegal de entorpecentes.

Em se tratando de um dos mais tradicionais bairros da capital do Amazonas, a Compensa também é um dos mais perigosos pontos vermelhos de comercialização e consumo de drogas, não sendo à toa, infelizmente, ser berço de um dos mais fortes narcotraficantes do Estado, Zé Roberto da Compensa.

A operação liderada por Mansur apreendeu três quilos de drogas, coletes balísticos, três armas de fogo de grosso calibre e 50 munições, mas certamente obterá melhores resultados se for repetida várias vezes no bairro, tendo em vista o fato de a Compensa ser considerada um centro estratégico para as ações dos grupos criminosos que operam na região Centro-Oeste da capital.

A louvável intenção da operação Cidade mais Segura é cobrir um bairro de Manaus por semana e alcançar o interior do Estado, mas a Compensa, por seu histórico de epicentro do crime organizado, deve ser vista como prioridade constante da operação de Mansur em parceria com as polícias Militar, Civil e o Detran. Se a operação for radicalizada na Compensa, serão imensas as probabilidades de encontrar e apreender armamentos sofisticados em poder do crime organizado, que cada vez mais se estrutura e se moderniza.

Leia mais:

De engraxate a 'rei' do império de Coari: a história de Adail Pinheiro

URGENTE: Justiça barra construção de "puxadinho" na Câmara de Manaus