Permanência de Wilson Lima no governo pode sinalizar absolvição no STJ

| Foto: Reprodução





Amazonas - Na opinião de parlamentares situacionistas, o fato de o STJ (Superior Tribunal de Justiça) não ter afastado o governador Wilson Lima do cargo ao aceitar investigar supostas irregularidades na compra de respiradores durante a pandemia do coronavírus é um indício positivo de que o governador será absolvido na Corte de Justiça.



Diferente do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi afastado imediatamente do cargo ao ser deflagrada a investigação judicial contra ele, o governador Wilson Lima foi mantido em suas funções normais à frente do Executivo Estadual.

Por isso, os parlamentares situacionistas manifestam otimismo quanto ao desfecho da ação penal que corre no STJ, e observam também como positivas as manifestações de vários ministros do tribunal destacando o desempenho dos advogados de defesa dos réus na sessão da última segunda-feira do STJ.

“Sem fundamento”

Em nota, o governador Wilson Lima ressaltou sua confiança na justiça e no desfecho favorável a ele no processo corrente no STJ.

“As acusações contra mim não têm fundamento e tampouco base concreta, como ficará provado no decorrer do julgamento. Nunca recebi qualquer benefício em função de medidas que tomei como governador. A acusação é frágil e não apresenta nenhuma prova ou indício de que pratiquei qualquer ato irregular. Agora terei a oportunidade de apresentar minha defesa e aguardar, com muita tranquilidade, a minha absolvição pela Justiça. Tenho confiança na Justiça e a certeza de que minha inocência ficará provada ao final do processo", afirmou Wilson Lima.

Líder confiante

Ontem, da tribuna da Assembleia Legislativa, o líder do Governo do Estado na Casa, deputado Felipe Souza (Patriota), se disse confiante na atual etapa do processo no STJ.

“Estamos confiantes e acreditamos na justiça, a oposição quer uma execução sumária, quer desestabilizar o governo, parar a economia e prejudicar o povo, enquanto o governador quer trabalhar para encerrar a pandemia no Estado e dar empregos à população”, discursou Felipe.

“Serenidade”, diz Gomes

Outro integrante da bancada governista que se manifestou solidário ao governador Wilson Lima e refutou os discursos intempestivos da oposição acerca do processo no STJ foi o deputado Dr Gomes (PSC), para quem o momento é de “serenidade” e “fé na justiça”.

“Todas as pessoas arroladas no processo terão oportunidade de provar inocência, não podemos colocar numa vala comum todas as pessoas que respondem a processos”, disse Gomes em discurso.

Na mesma linha de solidariedade ao governador, o deputado Tony Medeiros (PSD) expressou: “Todo mundo que ocupa função pública tem que se sentir honrado em ser fiscalizado”.

Medalha a Del Giglio

Em Sessão Especial, o titular da Sefaz, Alex Del Giglio, foi homenageado ontem, na Assembleia Legislativa, com a Medalha Ruy Araújo, contemplando propositura do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas).

“É justo destacar, em letras garrafais, que o Dr. Alex Del Giglio é atualmente o principal responsável pelo equilíbrio da economia estadual e pelo Amazonas melhor e mais forte, apesar da crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus”, disse Belão sobre o homenageado.

Outros parlamentares, como Felipe Souza (Patriota), Adjuto Afonso (PDT) e Sinésio Campos (PT) também destacaram a competência de Giglio no comando das finanças do Estado.

Exemplo ao mundo

Ao abrir a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Jair Bolsonaro defendeu a política ambiental brasileira “que deve ser um exemplo para o mundo”.

Segundo ele, “o Brasil já é um exemplo na geração de energia com 83% advindos de fontes renováveis”. Ao elogiar o Código Florestal, o presidente destacou que “nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa”.

Bolsonaro também ressaltou os esforços do Governo Federal no enfrentamento da pandemia e defendeu o tratamento precoce no combate à Covid-19.

Fichas sujas na boa

Na opinião de especialistas, o projeto do novo Código Eleitoral que tramita no Senado será um prêmio aos políticos corruptos.

Helio Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP), é um dos que acham que a mudança de regras atropela a Lei da Ficha Limpa, acabando com a inelegibilidade por oito anos do candidato com mandato cassado.

Se passar no Senado, o Código vai permitir que o político atingido pela cassação renuncie ao mandato para concorrer na eleição seguinte.

Política nas igrejas

Helio Silveira também critica norma do Código que propicia total liberdade a declaração de apoio a candidatos dentro de igrejas e universidades.

“Essa questão de poder falar em apoio a candidato dentro de igrejas e de universidades, é claro que isso não é bom”, afirma.

Arthur nas prévias

Apesar do clima mais favorável à disputa entre os governadores João Dória (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, oficializou sua candidatura às prévias do PSDB que determinarão o nome do partido que concorrerá à Presidência da República no próximo ano.

Mesmo sem chances de vencer as prévias tucanas, Arthur se mantém firme na briga com Dória e Leite, sem tirar o olho da disputa eleitoral de 2022 no Amazonas.

De cara nova

Nas redes sociais o prefeito Anderson Souza comemora a inauguração do novo sistema viário de Rio Preto da Eva.

O governador Wilson Lima deu o tom da inauguração, no sábado (18), das obras que custaram mais de R$ 5 milhões aos cofres estaduais e que deram cara nova a 45 ruas da sede municipal, incluindo os bairros Carlos Braga, Monte Castelo, Bairro da Paz, Parque dos Coqueiros e Conjunto Sebastião Ferreira da Costa, totalizando 8,6 quilômetros de extensão.

Na ocasião, Wilson também assinou ordem de serviço da reforma do ramal do Sulivan Portela (Francisca Mendes), de 19 quilômetros, com R$ 14 milhões de investimentos.

Taxas pelo Pix

O Detran-AM está possibilitando agora o pagamento de suas taxas por meio de Pix, sistema de pagamento eletrônico instantâneo.

A inovação começou a valer a partir de ontem e deverá contemplar todos os serviços do órgão.

Todos os boletos com as taxas do Detran, multas aplicadas pelo órgão e o seguro obrigatório passarão a vir com um QR code para o pagamento via Pix.

IPVA normal

O Detran observa que o IPVA, por se tratar de um tributo da Sefaz, continuará a ser emitido apenas com o código de barras, como acontece atualmente.

As multas emitidas pelo IMMU que estiverem pendentes de pagamento no ato do licenciamento do veículo, também poderão ser pagas por Pix.

Teatro da Amazônia

O Festival de Teatro da Amazônia divulgou os selecionados para a 15ª edição do evento, que acontece entre 8 e 16 de outubro, em Manaus e em Iranduba.

O resultado, com 20 espetáculos distribuídos entre apresentações presenciais e on-line, está disponível no site da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), no endereço https://fetam.com.br/.

Dez selecionados para a Mostra Jurupari vão receber R$ 10 mil, para Mostra Local e Itinerante; já na Mostra Nacional On-Line, o valor é de R$ 2 mil. Os grupos aprovados devem apresentar até três peças na agenda oficial do evento.

Plano de Ação

Foi lançado ontem o “Plano de Ação da Reserva da Biosfera da Amazônia Central (PARBAC)”, com 118 ações locais previstas para o quadriênio 2021/2024.

O Plano visa proteger verdadeiras joias de biodiversidade como o Parque Nacional do Jaú, a Estação Ecológica de Anavilhanas, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, que formam o Complexo de Conservação da Amazônia Central, inscrito na Lista do Patrimônio Mundial Natural da UNESCO em 2003.

O PARBAC é uma iniciativa da Unesco, juntamente com a Sema, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Conselho Estadual da Reserva da Biosfera da Amazônia Central (CERBAC).