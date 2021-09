Governo acelera novas usinas para evitar caos energético no país

| Foto: Divulgação





Com o agravamento da crise hídrica e preocupado com o fantasma do racionamento, o Governo Federal, via Agência Nacional de Energia (Aneel), acelera a operação de usinas e linhas de transmissão para evitar o caos do sistema elétrico brasileiro.



Conforme a Agência, todos os esforços estão sendo realizados para assegurar o máximo de potência instalada para impedir o caos.

O máximo significaria 5 mil MW, segundo especialistas, mas, em agosto e setembro só foram autorizados 2.354 megawatts de potência instalada.

Jogo na Arena

Ao liberar ontem o funcionamento durante 24 horas de supermercados, postos de gasolina e lojas no Estado, o governador Wilson Lima divulgou que somente pessoas imunizadas com duas doses de vacina contra a Covid-19 poderão assistir ao jogo Brasil x Uruguai, na Arena da Amazônia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O jogo acontecerá em 14 de outubro e o total de 12 mil pessoas será o limite de público autorizado pelos órgãos de controle sanitário.

Anexo do TCE-AM

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) confirmou para a próxima semana a apresentação de uma Emenda Substitutiva a projeto do Governo do Estado que pede autorização da Assembleia Legislativa para abertura de crédito especial de R$ 1 milhão no orçamento para a construção de um prédio anexo do TCE-AM.

A emenda corrigirá um equívoco constante do projeto segundo o qual o recurso seria aplicado na construção do prédio quando, na verdade, será aplicado na “demolição de imóvel existente e construção de muro de arrimo e limpeza do terreno”, de acordo com ofício encaminhado pelo presidente do TCE, Mário de Mello, a Serafim, relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Aleam.

D`Ângelo investigado

O Ministério Público do Amazonas iniciou procedimento de investigação contra o prefeito Beto D`Ângelo, de Manacapuru.

Sob a responsabilidade da promotora de Justiça Tânia Maria Azevedo Feitosa, titular da 2ª PJ de Manacapuru, a investigação mira contratos supostamente irregulares, no valor de R$ 7 milhões, envolvendo seis empresas na compra de kits humanitários que seriam destinados a 8.178 famílias.

A contratação das empresas ocorreu mediante o Pregão Presencial SRP nº 015/2021/CPL/PMM.

Cota para deficientes

Indicação do presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador David Reis (Avante), propõe que a Prefeitura da capital garanta às pessoas com deficiência acesso a uma cota mínima de 5% das unidades de moradias construídas pelos programas de habitação de interesse social.

A indicação foi apresentada na onda das comemorações alusivas ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

Parlamento indiferente

Na Assembleia Legislativa nenhum deputado lembrou e na Câmara Municipal de Manaus o vereador Peixoto (PDT) foi o único a destacar o Dia Nacional da Árvore comemorado em 21 de setembro.

Peixoto elogiou o programa ‘Manaus Verde’ com que o prefeito David Almeida (Avante) busca incentivar o plantio de árvores e conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental.

Semana Verde

Na terça-feira (21) a Prefeitura de Manaus, por meio da Semmas, festejou o Dia Nacional da Árvore iniciando uma programação de fortalecimento da campanha Manaus Verde.

A Secretaria promoveu o plantio de mil mudas no corredor ecológico do Mindu, no Parque Linear 2, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

Ontem, a programação prosseguiu com a doação de mais de mil mudas na Avenida Autaz Mirim, nas proximidades da feira do Mutirão, Zona Leste da cidade.

Ressocialização

Sob a coordenação da SEAP, apenados do regime semiaberto e aberto, inseridos no programa de ressocialização Trabalhando a Liberdade, comemoraram o Dia da Árvore plantando espécies nativas no Parque Senador Jefferson Péres, na Avenida Lourenço da Silva Braga, Centro.

A ação contou com a participação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Pauderney no comando

Com o martelo da fusão PSL/DEM praticamente batido na reunião nacional de cúpula do Democratas ocorrida na terça-feira passada, o ex-deputado federal Pauderney Avelino presidirá o novo partido no Amazonas.

Com 81 parlamentares, a nova agremiação terá ampla maioria no Congresso Nacional, além de um grande tempo de TV e um milionário fundo partidário e eleitoral.

A convenção nacional acontecerá em 5 de outubro.

Pescadores

Emenda de autoria do deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), no valor de R$ 1 milhão, beneficiará 21 entidades de pesca com lanchas equipadas com motor 40hp e cobertura.

Também serão beneficiadas pelas emendas do parlamentar entidades de pesca situadas nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru e Tefé.

Bons de briga

Lutadores de Atalaia do Norte e Benjamin Constant roubaram a cena no recente Campeonato Brasileiro Regional de Wrestling – Região V, organizado pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), com o apoio do Governo do Amazonas.

Sábado passado, no ginásio Renné Monteiro, a equipe de Atalaia faturou 18 medalhas: 13 de ouro, três de prata e duas de bronze. Uma das campeãs foi Ana Clara, de 13 anos, primeira colocada na categoria Sub-15 até 62kg.

O time de Benjamin Constant faturou 18 medalhas: nove de ouro, sete de prata e duas de bronze. Um dos destaques foi o garoto Raimundo Nonato, de 15 anos, ouro na categoria Cadete.

Bolsa Atleta

Além dos amazonenses, a competição reuniu atletas de outros nove estados do país, no ginásio Renné Monteiro.

O regional de luta-livre contou com a participação de 143 lutadores divididos nas categorias etárias Infantil, U-15, Cadete, Júnior e Sênior, masculino e feminino.

O campeonato somou pontos no ranking da CBW que vai definir os postulantes do Programa Bolsa Atleta.

FVS em silêncio

Em Itacoatiara e em várias outras cidades do interior do Estado continua a grita de feirantes a espera de um posicionamento definitivo da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) sobre os casos de “urina preta” no Estado.

Já são 68 o número de infectados devido ao consumo de pacu e tambaqui, mas a FVS, com mais de um mês investigando os casos, não se manifesta a respeito das causas das infecções, gerando tensão na comercialização de peixes.

Sem doença

Até agora, a FVS reforçou posicionamento de órgãos como Sepror, SES-Am e Adaf sobre a segurança quanto a não restrição ao consumo do pescado oriundo da piscicultura.

Os peixes de cativeiro, de acordo com a entidade, não transmitem a doença de Haff (rabdomiólise) ou “urina preta”.

No entanto, falta a FVS dizer se o consumo de peixes de rios deve ser ou não totalmente suspenso.