EDITORIAL: Alerta vermelho

Brasil - Novo estudo produzido por um grupo de cientistas e ambientalistas acendeu o “sinal vermelho” sobre o agravamento do desmatamento e de queimadas na Amazônia. Segundo o estudo, faz-se necessária uma moratória urgente na derrubada da floresta em áreas consideradas mais do que críticas.



A publicação do documento, intitulado Sumário Executivo do Relatório de Análise da Amazônia, tem a chancela do Painel Científico para a Amazônia (SPA) que o apresentou na abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Duzentos cientistas alertam para o momento crucial a que chegou a situação, que está gerando mais motivos para a comunidade internacional avaliar com maior prudência a destinação de recursos para grandes investimentos em projetos de desenvolvimento econômico sustentável na região.

O documento dos cientistas chama a atenção também para o agravamento da situação de 2,2 milhões de indígenas que são estratégicos para as políticas de conservação do meio ambiente e de sobrevivência do ecossistema amazônico.

Com o desmatamento e a degradação aumentando cada vez mais, os indígenas passam a ficar mais expostos à sanha de grileiros e outros grupos gananciosos, dispostos a enriquecer rapidamente à custa da dilapidação das riquezas naturais da região. Consequentemente, também fica sob risco a maior biodiversidade planetária.

De acordo com o “alerta vermelho” dos cientistas, se a escalada dos crimes ambientais não for contida, logo o Brasil se verá diante de um quadro de caos sem retorno. E isso ninguém quer que aconteça.

