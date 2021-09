Acordo mineiro esvazia Justiça Federal no Amazonas, critica Serafim

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Segundo o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), a aprovação do projeto de lei 5.919/2019, no Senado, que criou o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais, foi resultado de um “grande acordo mineiro” para prejudicar o Amazonas.



O acordo, conforme o parlamentar, incluiu o ex-presidente do STJ, João Noronha, autor do projeto, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o relator da matéria no Congresso Nacional, Antônio Anastasia, todos políticos mineiros.

O TRF6 obrigará o fechamento das unidades da Justiça Federal de Tefé e Tabatinga para ajudar na composição do novo tribunal com sede em Belo Horizonte. “Esses cargos serão remanejados para o TRF6, um retrocesso”, criticou Serafim.

Solimões sem juízes

O remanejamento de magistrados do Estado do Amazonas para os quadros do TRF da 6ª Região, de acordo com Serafim, praticamente deixará o Alto Solimões sem juízes federais e à mercê do tráfico de drogas.

O TRF6 contará com 18 juízes cujos cargos deverão ser criados por transformação de outros 20 cargos vagos de juiz substituto do TRF da 1ª Região, e cerca de 200 cargos em comissão.

Ardendo em chamas

Sob a coordenação da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde), um grupo de órgãos estaduais e municipais debateu, na quarta-feira (22), em webconferência, medidas visando o fortalecimento de ações de vigilância e combate a queimadas no Amazonas.

De janeiro a agosto, dez municípios arderam em chamas no Estado: Lábrea (761 focos de queimadas), Apuí (736), Manicoré (358), Canutama (221), Novo Aripuanã (196), Humaitá (149), Boca do Acre (137), Guajará (64), Maués (52) e Tapauá (45).

Servidores protegidos

Segundo o deputado-presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), Roberto Cidade (PV), o Poder analisa individualmente os casos dos 40 servidores efetivos ameaçados de exoneração por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cidade diz que os servidores estão sob a proteção da Casa e que a Diretoria-Geral e a Procuradoria da Aleam se empenham na busca de uma solução para o problema.

“São 70 servidores e desses, 30 já estão aposentados. Restam 40 servidores e nós estamos analisando caso a caso”, diz o presidente.

O imbróglio

Proposta pelo então governador Amazonino Mendes e aprovada pela Assembleia Legislativa em 2000, a Lei 2.624/2000 transformou em cargos as funções desempenhadas pelos servidores que pertenciam ao regime especial instituído pela Lei nº 1.674, de 10 de dezembro de 1984, ou admitidos como temporários a partir da Constituição do Estado.

Em 2011, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) julgou a lei inconstitucional. À época, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) recorreu e o caso foi parar no STF, que por meio do ministro Celso de Mello, julgou o pedido improcedente. O Estado recorreu e desde então o processo estava engavetado.

Lei inconstitucional

Na semana passada, por unanimidade, o plenário do STF manteve o entendimento de inconstitucionalidade da lei e determinou a exoneração dos servidores.

Além da Assembleia, a lei efetivou servidores do Governo do Estado, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e MP-AM.

Muni Lourenço

O deputado Adjuto Afonso (PDT) ressaltou, na Assembleia Legislativa, a reeleição de Muni Lourenço para compor a diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para o quadriênio 2021-2025, sendo o único representante da região Norte.

O parlamentar destacou o compromisso de Muni, que preside a Faea, junto ao setor primário do Estado do Amazonas.

Praça de Lábrea

Com recursos financeiros garantidos por emenda impositiva de Adjuto Afonso, o governador Wilson Lima e o prefeito Gean Barros assinaram convênio visando a revitalização da praça principal do município de Lábrea, no Vale do Purus.

O projeto é inovador e moderno, que estimula práticas saudáveis junto à comunidade labrense, principalmente a juventude, com alternativas de lazer, como por exemplo, academia ao ar livre.

Plínio vai de Tasso

O senador Plínio Valério declarou em suas redes sociais que o senador cearense Tasso Jereissati será o seu candidato nas prévias do PSDB marcadas para o dia 21 de novembro.

A disputa tucana está mais do que polarizada entre os governadores João Dória (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

Com poucas chances, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, corre por fora.

Candidatos convocados

A Seduc convocou, 89 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020 para atuação nas modalidades de Ensino Regular, Indígena e Presencial com Mediação Tecnológica, sendo 28 para a capital e 61 para o interior.

A lista completa e as orientações para apresentação estão disponíveis no link: www.educacao.am.gov.br/processo-seletivo-simplificado-pss-2019.

O procedimento de atendimento aos candidatos convocados iniciou ontem e está sendo feito a partir das 8h, de forma presencial e obedecendo às medidas e orientações de enfrentamento à Covid-19.

Amil quer governo

Ex-candidato a Prefeitura de Manaus em 2020 pelo PCdoB, o advogado Marcelo Amil anunciou ontem a sua filiação ao (PSoL) e a sua pré-candidatura ao Governo do Estado.

"Eu nunca escondi de ninguém que eu gostaria de ser candidato a governador do Amazonas. Eu tenho projetos em discussão para apresentar à sociedade. Eu tive um excelente desempenho dentro do PCdoB na eleição de 2020 e eu entendo que como candidato a governador posso contribuir com esse novo momento que vive o Psol”, disse Amil em coletiva na sede do Atlético Rio Negro Clube.

MP suspende

Com o aval do Ministério Público do Amazonas, o juiz Bruno Rafael Orsi, em Ação Civil Pública ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Humaitá, suspendeu o aumento salarial abusivo do prefeito Dedei Lobo, do vice-prefeito Alexandre Perote, secretários e vereadores do município.

O não cumprimento da medida implica multa diária de R$ 5 mil.

Marina complicada

Quem também está na alça de mira do MP-AM é a prefeita Marina Pandolfo, de Nhamundá, investigada por conta de procedimentos licitatórios suspeitos e casos de nepotismo.

O MP abriu três procedimentos de investigação contra a prefeita.

