EDITORIAL: Terceira via distante

| Foto: Divulgação

Não há a menor dúvida de que a oposição perdeu para o presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro, quando o Capitão logrou mobilizar 150 mil na Avenida Paulista, mostrando que, apesar de suas diatribes com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda está vivo em termos de densidade eleitoral.

Com o placar desfavorável, numa batalha em que reuniu apenas 6 mil manifestantes, os opositores do Palácio do Planalto resolveram falar grosso, tentando provar que a chama por uma candidatura alternativa a Bolsonaro e Lula ainda está viva. Mas, no dia 12 de setembro amargaram nova decepção ao colocar nas ruas somente 6 mil apoiadores.

A voz das ruas do dia 12 não confirmou as expectativas, deixando os oposicionistas, assim, mais longe da terceira via sonhada. No entanto, nem isso fez com que caciques e líderes partidários prosseguissem o jogo desesperado em busca de um nome alternativo para oferecerem ao país na corrida presidencial de 2022.

Ao que tudo indica, a oposição demora, mas acabará caindo na real. E isso acontecerá, certamente, se for em frente a ideia da reedição da campanha das Diretas Já, que mobilizou milhões de brasileiros de todas as idades nos anos de 1983 e 1984, reivindicando o sagrado direito de votar para presidente da República.

Naquele tempo, os valores de liderança política eram outros, os carismas eram verdadeiramente fortes nas figuras de homens de alta estirpe moral e intelectual como Tancredo Neves, Leonel Brizola, Ulysses Guimarães e Franco Montoro, dentre outros. Hoje, não se pode dizer o mesmo de Arthur Lira, João Dória, Rodrigo Pacheco ou Ciro Gomes. Não dá para comparar e tampouco torcer.

Leia mais:

Marcelo Amil anuncia intenção de candidatura ao Governo

MTST ocupa bolsa de valores de São Paulo

Diretor da Precisa tem sigilo quebrado após silenciar na CPI