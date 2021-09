Jair Bolsonaro está a um passo de se filiar ao Progressistas

| Foto: Divulgação





Depois de dez anos, o presidente da República Jair Bolsonaro poderá voltar ao antigo PP, hoje Progressistas, segundo admite o chefe da Casa Civil do Palácio do Planalto, senador Ciro Nogueira, presidente nacional da legenda.



A filiação ao PP, entretanto, ainda não é confirmada por Bolsonaro, que também avalia a possibilidade de ingressar no Patriota, PTB o Republicanos até abril do ano que vem, quando a Justiça Eleitoral fecha o prazo para novas filiações partidárias.

Segundo Ciro, “Bolsonaro está cada vez mais perto de vir para o Progressistas”, partido a que pertencem o líder do governo na Câmara Federal, Ricardo Barros, e o presidente da Casa, Arthur Lira.

Bases relutam

Segundo analistas, apesar da euforia de Ciro Nogueira, há pedras indigestas no caminho do ingresso de Bolsonaro no PP.

Em alguns estados, por exemplo, sabe-se que os diretórios progressistas avaliam apoiar o petista Lula na corrida presidencial.

Di Caprio rasga seda

No Twitter, o ator Leonardo Di Caprio destacou as ações do governador do Amazonas Wilson Lima em favor da preservação da Amazônia e para o equilíbrio climático do planeta.

A seda de elogios também alcançou os governadores Waldez Góes (Amapá) e Hélder Barbalho (Pará).

“Parabéns e obrigado a @waldezoficial, @wilsonlimaam e @helderbarbalho por seu compromisso em proteger e restaurar nosso planeta!”, elogia Di Caprio.

Sem máscaras

O prefeito David Almeida planeja liberar o uso de máscaras em locais públicos caso o processo de imunização de pessoas, acima de 12 anos, atinja a proporção de 65% até o dia 14, data do jogo Brasil x Uruguai, na Arena da Amazônia.

Para tanto, o esquema vacinal deverá ser completo, com as duas doses ou dose única aplicadas contra a Covid-19.

Arrecadação forte

O fortalecimento das operações da Eneva no Campo do Azulão, no baixo Amazonas, vai robustecer a arrecadação estadual, afirma o governador Wilson Lima.

Com os royalties, advindos das operações, juntamente com outros tributos, a arrecadação terá um reforço da ordem de R$ 720 milhões.

Gás para Roraima

Na segunda-feira (27), o governador esteve no Campo do Azulão onde prestigiou o início do funcionamento da usina de tratamento de gás em Silves.

Grande parte do gás vai abastecer a usina termelétrica de Jaguatirica 2, em Boa Vista, Roraima, e será transportado diariamente através de 20 carretas.

Independência

De acordo com o governo roraimense, o gás do Campo do Azulão, em curto espaço de tempo, promoverá a mudança da matriz energética do Estado para o gás limpo, não poluente.

A mudança determinará o rompimento com a velha matriz baseada no diesel e na gasolina, que manteve Roraima na dependência da Venezuela durante longo período.

Presidente inaugura

A Usina Termelétrica Jaguatirica 2 será inaugurada nesta quarta-feira (29) pelo presidente Bolsonaro, que comemora 1.000 dias de governo.

O ex-candidato a prefeito de Manaus, coronel Alfredo Menezes (Patriota), participará da inauguração ao lado do chefe do Palácio do Planalto.

Chico no Avante

Em conversa com a coluna, o ex-vereador Marco Antônio Chico Preto deixou evidente que migrará para o Avante, do prefeito David Almeida.

“A nossa geração (minha e do David) tem a chance de escrever um novo capítulo na história política do Amazonas”, disse o ex-parlamentar à coluna.

Audiências da BR

A despeito dos empecilhos criados pela Justiça Federal, o calendário das audiências públicas programadas pelo DNIT e pelo Ibama sobre a BR-319 segue sendo cumprido normalmente.

Ontem aconteceu a audiência no Centro de Convenções Vasco Vasques, garantida por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que também está assegurando a realização das audiências de hoje e de 01 de setembro.

Amigos atentos

Em grupos de Whatsapp, a Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, presidida por André Marsílio, postou mensagens comemorando as audiências envolvendo a rodovia e prometeu manter “vigilância” para que os eventos transcorram com normalidade em Manaus e no interior do Amazonas.

Conforme Marsílio, a luta pela repavimentação e conclusão da rodovia exige “vigilância constante”, pois os adversários das obras no chamado Trecho do Meio não param de produzir obstáculos para que a repavimentação não avance.

Internet gratuita

Com a derrubada do veto presidencial no Congresso Nacional, está garantido o fornecimento de internet gratuita nas escolas públicas de todo o país.

A União, agora, terá que repassar ao Distrito Federal e a estados e municípios R$ 3,5 bilhões para que os gestores públicos possam comprar planos de internet móvel e de tablets para professores e alunos.

Aleam parada

Os efeitos do acidente causado por um transformador, que pegou fogo no Conjunto Vieiralves na segunda-feira (27), paralisaram os serviços de internet na Zona Centro-Sul de Manaus, atingindo, inclusive, a Assembleia Legislativa (Aleam).

Devido ao blecaute, a sessão híbrida de ontem não pôde ser transmitida pelo Youtube.

Federações partidárias

Apontadas como solução para as legendas superarem as dificuldades da cláusula de barreira, as federações partidárias passaram a valer com a derrubada do veto presidencial que proibia a ideia.

Coligações de longa duração entre partidos políticos, as federações permitirão a união de legendas para a disputa de eleições e atuação no Congresso como uma só entidade.

