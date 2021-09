EDITORIAL: A economia verde

| Foto: Reprodução





Sabe-se que grandes grupos capitalistas internacionais acenam com trilhões de dólares para investimentos de alto porte em bioeconomia. E, logicamente, o Estado do Amazonas, por suas exuberantes potencialidades, faz parte dessa pauta.



Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, alertou o governo Jair Bolsonaro para a premência dessa pauta que determina as bases da nova economia, a economia verde, ligando verdadeiramente homem e natureza.

A nova economia, como é do conhecimento geral, foi evidenciada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, na última reunião da Cúpula do Clima em que ele apelou para a ampliação das políticas de combate ao desmatamento e redução de emissões de dióxido de carbono (CO2).

Governadores como o do Amazonas, Wilson de Miranda Lima, buscam, na medida de suas possibilidades, diminuir as queimadas e estimular a estruturação de uma economia de baixo carbono, que valorize o justo pagamento por serviços ambientais (PSA). Se o Governo Federal mudar conceitos e embarcar na onda verde, a região detentora da maior biodiversidade do mundo poderá proporcionar lucros de até US$ 10 bilhões por ano com os créditos de carbono, o que, com certeza, transformaria radicalmente a vida de 25 milhões de cidadãos que mantém a floresta em pé na Amazônia.

O avanço que ocorreria na questão da infraestrutura, do saneamento básico, serviços de saúde e de telecomunicações, entre outros, seria fantástico. Mas, antes, o Governo Federal precisa fazer a sua parte, cuidando seriamente dos recursos hídricos do país e partir também para fortes investimentos em energia eólica, solar e da biomassa. Esse é o imperativo para que os trilhões de dólares fluam na Amazônia.

