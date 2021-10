EDITORIAL: Abuso sexual e ensino ruim

| Foto: Reprodução





Brasil - Recente Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta o absurdo quadro de abusos sexuais praticados contra adolescentes no país.



Além disso, a pesquisa também apontou dois terços de 11 milhões de jovens, entre 13 e 17 anos, às voltas com problemas de embriaguez alcoólica. Mostrou o levantamento que 9% das meninas entrevistadas haviam sido forçadas a manter relações sexuais, em determinadas situações com próprios membros da família.

A pesquisa, igualmente, aponta que 13% dos jovens ouvidos já haviam consumido entorpecentes e denunciaram as escolas públicas como pontos de influência para tais desvios. As escolas pertencentes à rede particular também foram citadas pelos entrevistados, mas em menor proporção que as unidades públicas de ensino.

De acordo com especialistas, os números da pesquisa são alarmantes porque evidenciam a absoluta falta de perspectivas dos jovens, que manifestaram sentir-se abandonados à própria sorte, sem ensino de qualidade, as escolas à mercê do tráfico de drogas e a total desesperança em relação ao mercado de trabalho.

Tristemente, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar bate com levantamento feito pelo Centro de Estudos Sociais da Fundação Getúlio Vargas, que, não obstante, retrata o quadro de frustração dos jovens brasileiros. O pior, dessa pesquisa, é a constatação de que, com a pandemia do coronavírus, as famílias tiveram que se fechar mais dentro de casa, elevando os casos de violência doméstica em que as mulheres são as maiores vítimas.

Leia mais:

Aleam foi decisiva para gás do AM seguir para Roraima, diz Adjuto

Texto base da Lei de Improbidade Administrativa é aprovado no Senado