CONTEXTO: PCC aumenta poder na fronteira, auxílio emergencial e mais

Apesar de um acordo entre os governos do Brasil e da Bolívia, a escalada do poder da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) é mais que um desafio aos órgãos de segurança dos dois países, que não conseguem deter a organização criminosa agora associada à máfia da Calábria - a mais forte organização criminosa da Itália, detentora de 40% da droga comercializada pelo PCC na Europa.

A denúncia foi estampada na edição de ontem do jornal O Estado de São Paulo, em matéria assinada pelo jornalista Marcelo Godoy. A matéria destaca as facilidades do PCC para operar a partir da cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra, quartel general da facção.

A ação do cartel é chamada de Narcosul” e é uma grave ameaça à fronteira brasileira, principalmente no Alto Solimões, em virtude da conexão de negócios do tráfico internacional abrangendo Peru e Colômbia, com investimentos em joias, clínicas médicas, restaurantes e falsas fazendas.

1 bilhão de lucro

Segundo o Estadão, o lucro do tráfico internacional de drogas, sob a liderança do PCC e da Calábria, é estimado em mais de R$ 1,5 bilhão por ano.

Membros da Polícia Federal brasileira alegam que o combate ao “Narcosul” do PCC é fraco devido a fatores como a resistência da Polícia Nacional boliviana em atuar em parceria com a DEA, a agência antidrogas americana.

Outro problema é a proteção aos narcotraficantes por parte de policiais e militares corruptos.

Auxílio Emergencial

O deputado federal Átila Lins (PP-Am) defendeu ontem a prorrogação do Auxílio Emergencial até dezembro.

O benefício encerra neste mês de outubro, mas Átila prega a sua extensão até o final do ano em função da gravidade dos problemas sociais mesmo com a diminuição da pandemia do coronavírus no país.

Na contramão do parlamentar, o Ministério da Economia contesta a prorrogação por causa da criação do Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família.

Só em novembro

Conforme Átila, o novo auxílio só deverá ser aprovado em definitivo no Congresso Nacional em novembro, pois terá que ser analisado pelo Senado após passar pela Câmara dos Deputados.

O Auxílio Brasil contemplará 17 milhões de famílias, aproximadamente 50 milhões de pessoas, afirma Átila. Hoje o Bolsa Família atende cerca de 14 milhões de brasileiros, com custo anual de R$34,7 bilhões de reais.

O governo Jair Bolsonaro desembolsará R$60 bilhões de reais por ano com o novo programa.

Calha Norte atento

Representantes do programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, estão desde ontem no Amazonas vistoriando 57 convênios firmados com 28 municípios.

Ontem, eles fiscalizaram três convênios: dois em Anori e um em Beruri.

Em Anori, o alvo foi o convênio no valor de R$ 410 mil e R$ 500 mil, respectivamente, sobre pavimentação de ruas e construção de uma praça infantil. Em Beruri, a vistoria focou a aplicação de R$ 460 mil na construção do estádio municipal.

Na Ilha do Boi Bumbá

Nesta terça-feira (19), a inspeção do Calha Norte chega a Parintins para averiguar o que foi feito do convênio de R$ 500 mil destinado a construção do complexo de lazer “Cidade da Criança”, na agrovila de São Sebastião do Caburi.

Madeireira multada

No sábado (16), durante as fiscalizações realizadas pelos agentes estaduais na operação Tamoiotatá, uma madeireira, que estava sendo usada de forma irregular, foi multada em R$ 300 mil.

A ação ocorreu na BR-319, no município de Humaitá.

O responsável pela madeireira foi autuado por descumprimento da legislação ambiental. O Ipaam solicitou a suspensão da madeireira através dos Documentos de Origem Florestal (DOF).

Operação Tamoiotatá

Desde abril, o Governo do Estado atua na repressão ao desmatamento ilegal em Apuí, Humaitá e Lábrea. A operação é resultado de trabalho conjunto entre as secretarias estaduais de Meio Ambiente (Sema) e Segurança Pública (SSP-AM).

Por determinação do secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur, houve reforço no número de efetivo. A Força Nacional também está participando, com mais de 40 agentes.

Dia do Médico

Senadores ressaltaram, ontem, no Congresso Nacional, a importância dos profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia de covid-19.

Os parlamentares participaram de uma sessão solene remota do Congresso em homenagem ao Dia do Médico comemorado em 18 de Outubro.

Autor da homenagem, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) destacou a performance dos médicos no combate a pandemia do coronavírus.

Valorizando a vida

Pai de três filhos médicos, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) parabenizou, em suas redes sociais, o Dia Nacional do Médico.

O parlamentar progressista destacou o especial papel do médico como profissional comprometido com a promoção da saúde da população e com o incentivo a uma vida saudável e prevenção, e enquanto profissional responsável pelo diagnóstico e tratamento de doenças.

“Na luta contra a pandemia, os médicos amazonenses foram incansáveis, fazendo tudo em favor do sagrado direito de viver”, disse Belão em mensagem à coluna.

Medalha a Cyrino

O professor, advogado e poeta José Dantas Cyrino Júnior será homenageado pela Assembleia Legislativa (Aleam) com a Medalha do Mérito Legislativo Educacional “Professora Ignês de Vasconcellos Dias”, nesta terça-feira (19).

Autor da propositura, o deputado Serafim Corrêa (PSB) disse que Cyrino merece a distinção por ter dedicado toda a sua vida à educação.

Alan Nuguette

Em nota, a assessoria de imprensa do lutador amazonense Alan Nuguette informou que o peso-leve do Ultimate Fighting Championship não poderá lutar no próximo dia 23 de outubro, no card do UFC Fight Night 196.

O atleta sofreu uma lesão na retina do olho esquerdo, enquanto treinava seu camp no Brasil, em preparação para sua próxima luta em Las Vegas, nos Estados Unidos da América.

A lesão foi atestada pela médica oftalmologista, Maria Lúcia Ribeca, em uma consulta em São Paulo, de rotina prévia para o evento do UFC. Segundo a médica, Nuguette deverá retornar às competições a partir do dia 06 de novembro, após reavaliação de sua situação.

Reajuste à educação

Presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Fransuá (PV) pediu à Mesa Diretora da Casa urgência na tramitação do Projeto de Lei 559/2021, da Prefeitura de Manaus, que reajusta o salário dos profissionais municipais de educação.

Se aprovado, o reajuste de 10,94%, passará a contar nos vencimentos dos profissionais da educação a partir deste mês, sendo composto por 2,05%, retroativo de janeiro a abril de 2021 e 8,89%, retroativo a maio de 2021.

