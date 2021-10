EDITORIAL: Manaus na onda verde. Parabéns!

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Apesar de uma pandemia inesperada que, por determinado período, paralisou a economia e engessou as atividades sociais, a cidade de Manaus vive e continua sua busca de dias melhores para a sua população que, além da pandemia, também teve que superar prejuízos e desafios de uma enchente considerada a maior de todos os tempos.

A despeito de todas as dificuldades, Manaus segue em frente, correndo atrás de horizontes que compensem os sacrifícios recentes e lhe possibilitem alcançar lugar de destaque entre as metrópoles que mais crescem no universo amazônico.

No embalo dos projetos e programas transformadores, proclamados pela administração do prefeito David Almeida, Manaus quer mudar, evoluir e merecer o galardão de cidade verdadeiramente ecológica, onde um dos maiores parques industriais do mundo é capaz de compatibilizar desenvolvimento econômico com sustentabilidade, homem e natureza, máquinas com o respeito à floresta em pé.

Manaus quer, sobretudo, ser modelo, e nunca escória, para um mundo que começa a despertar para o imperativo verde que agora se impõe nos novos projetos desenvolvimentistas das grandes potências convencidas de que essa é a chave para salvar o planeta e impulsionar a humanidade para um novo ciclo de progresso em paz com os postulados da preservação ambiental.

Aos 352 anos, Manaus quer participar desse novo ciclo como sujeito de prosperidade, usando os seus fabulosos recursos naturais em exemplares políticas públicas de erradicação real da pobreza e de avanço na economia com a valorização da sustentabilidade. Que as luzes de Deus abençoem e conduzam Manaus rumo ao seu novo e grande destino.

