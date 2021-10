EDITORIAL: Terceira via, uma novela

| Foto: Nelson Almeida/ AFP





Brasília - A tradicional fogueira de vaidades deverá impedir a afirmação de uma terceira via à polarização Bolsonaro x Lula na corrida presidencial do ano vindouro. Mas, há quem diga que a migração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o PSD pode evitar o fracasso de uma candidatura alternativa forte ao Palácio do Planalto.

Em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, ficou patente a briga entre PSD e DEM a partir da fusão deste com o PSL, fusão que levou à estratosfera os recursos do fundo partidário do União Brasil, aumentando o poder de fogo dos caciques do DEM nesses estados.

Em 2011 o PSD, com o então prefeito paulista Gilberto Kassab à frente, surgiu dividindo o DEM, que já tinha o ex-prefeito de Salvador ACM Neto e o atual deputado federal Rodrigo Maia como suas grandes estrelas. Hoje, as duas legendas são gigantes na Câmara Federal, com o DEM incorporado ao União Brasil.

Contaminados por suas rivalidades, as duas legendas mostram que dificilmente se entenderão com relação a tal terceira via na disputa presidencial, mesmo com Pacheco e Kassab agora se dando as mãos. As rivalidades e vaidades só cresceram com o nascimento do União Brasil, que, com o ingrediente PSL, agrava as hostilidades intestinas entre essas legendas nos estados do Sul e do Sudeste, e em parte do Nordeste.

Nos bastidores, bases do DEM acusam setores do PSD de tentarem forçar uma aliança futura com Lula para 2022. Ao mesmo tempo, aliados de Kassab acusam setores do União Brasil de articularem apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Tudo indica que, a despeito das pretensões de Pacheco, as bases de DEM e PSD em vários estados têm tudo para minar a tal terceira via.

