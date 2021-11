EDITORIAL: Muito se espera do Brasil na COP-26

Muito se espera do Brasil na COP-26 | Foto: Reprodução

Muito se espera do Brasil na COP-26, onde o país, por meio do embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, já se comprometeu em proteger melhor suas florestas, seguindo a onda verde que determina os novos paradigmas da economia mundial.



Se, de um lado, os governadores dos estados, dentre os quais o amazonense Wilson Lima, fazem tudo para conter desmatamentos e queimadas, de outro o Governo Federal, via Ministério do Meio Ambiente, precisa redobrar esforços para que suas florestas sejam de fato mais preservadas.

Somente com esse esforço conjunto é que o país deixará de caminhar na contramão do mundo quanto ao aumento das emissões de gases poluentes. Em 2020, em plena pandemia, o desempenho brasileiro foi preocupante por ter elevado em 9,5% suas emissões, de acordo com números divulgados pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima.

Enquanto isso, a média global de emissões sofreu redução de 7%, por causa das paralisações de voos, indústrias e serviços ao longo do ano passado. O Brasil liberou 2,16 bilhões de toneladas de gás carbônico em 2020, contra 1,97 bilhão em 2019.

O país necessita voltar a ser exemplo de modelo verde, sobretudo por possuir os maiores recursos florestais do planeta. Retomando seu lugar entre as nações que menos poluem, o Brasil terá moral para cobrar dos líderes de Estados Unidos, Grã Bretanha e China medidas de respeito ao meio ambiente, e se fortalecer politicamente para faturar alto no mercado internacional dos créditos de carbono.

