Como conseguir um estágio e desenvolver carreira: confira dicas

Olá seguidores, tudo bem? Vamos dialogar sobre estágio, afinal o que faz um estagiário e como conseguir um estágio e crescer na empresa que você está?

Então preste atenção nos dias de hoje e vá rumo ao sucesso!

1-O que de fato caracteriza estágio ?

Segundo o guia trabalhista estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

O estágio, que faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando, visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

2 – Como conseguir um estágio ?

Entrar no mercado de trabalho sem experiência hoje é tarefa muito difícil. Por isso é que os estágios estão aí, para abrir as portas do mercado para você, que ainda está na faculdade.Além de ser uma ótima maneira de ganhar experiência em sua área, entrar em um estágio ainda pode te ajudar a custear a faculdade. Para isso procure os órgão regulamentadores de estágio e faça seu cadastro, tais como: IEL, CIEE, NUBE, TRIMONTE, dentre outras instituições.

3- Se qualificar para estagiar também é preciso

Busque uma qualificação continua, principalmente na sua aera de atuação, se aperfeiçoe sempre!Não deixe de mencionar novos cursos, experiências anteriores e habilidades específicas. Descreva atividades que você já tenha executado, trabalhos voluntários e tenha clareza quanto ao que você quer.Seus colegas, chefes e todas as pessoas com quem você se relacionar nesse período podem ser contatos importantes no futuro, eles são sua rede de contatos, seu networking.

4- Como se desenvolver na empresa em que faço estágio

É importante sinalizar ao seus superiores o interessem que você tem em crescer e se tornar um grande profissional, por isso ao estar estagiando ou terminando o estágio deixe claro seu interesse em continuar.

Nem sempre um salário menor faz um estágio pior. Ganhar bem é bom, mas iniciar sua carreira em uma empresa com a qual se identifique e que te trará um aprendizado mais enriquecedor é ainda melhor! Por isso, aproveite o quanto puder essa oportunidade, tenha curiosidade e sede por aprender coisas novas. Além de construir uma imagem profissional

interessante, você vai assim adquirir experiências em uma variedade maior de atividades para incrementar o seu currículo.

Caros seguidores no mais procure o seu diferencial se qualifique sempre, o mercado não espera e nem para.Então caro seguidor, Fico por aqui desejando boa sorte a todos precisando de mim estou nas redes sociais @antoniocarloscfilho, até mais.

