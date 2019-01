Metas para o ano novo: desistir também é preciso

Saber quando desistir é uma decisão madura é a proposta da articulista no primeiro artigo do ano | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - No mundo em que somos julgados o tempo todo, desistir de algum projeto pode parecer - aos olhos externos - sinal de fraqueza. Mas persistir em algo que não lhe traz retorno é uma atitude inteligente?



O ano está apenas começando, mas você já parou para pensar quais são os projetos que valem a pena continuar e quais são as suas prioridades para 2019? Ou vai continuar arrastando aquele velho projeto que nunca vai pra frente, perdendo outras oportunidades mais interessantes?

Bom, a decisão nem sempre é fácil! Você já investiu muito, se dedicou, e saber parar exige uma profunda reflexão, iniciativa e boa dose de intuição para então decidir, priorizar o que realmente é importante e ter a autonomia e segurança de dizer “agora, chega”. Esse é o momento de partir para novos desafios, redirecionar as energias e se concentrar em outras iniciativas.

O tempo não para

A moeda mais cara do mundo, como todos nós sabemos, é o tempo! Isso porque nenhum dinheiro do planeta pode comprar nem mesmo meia hora do tempo e, mais, nem pode-se retroceder. Nenhuma autoridade e nem o papa Francisco ou qualquer outra celebridade do mundo dos negócios, seja lá quem for, pode!

Então, o melhor de todos os investimentos que podemos fazer é usá-lo com coisas que nos deem retorno seja emocional ou financeiro. E se não há nada que se possa fazer que tenha passado e nem prever o futuro, podemos, nesse exato momento, tomar decisões sobre o que queremos ou não continuar fazendo.

Afinal, tudo é cíclico e nada é permanente! Talvez, em outro momento, aquele velho projeto possa ser desengavetado e ganhar outro rumo...

Fraco ou forte?

Uma das questões em relação a parar algo diz respeito a uma pressão social que - geralmente - interpreta quem desiste como perdedor ou fracassado. E às vezes nós mesmos caímos nessa cilada e ficamos estagnados, com receio de reagir. Esquecemos que devemos seguir a nossa consciência e não a dos outros.

Vejo gente berrando que “jamais jogará a toalha” e continua firme e forte batendo na mesma tecla. Muitas vezes para manter uma falsa projeção e status, por medo de tomar uma decisão ou mesmo por não saber mensurar o investimento/retorno e continuar conforme a maré, desperdiçando tempo com bobagem.

Tempo e coragem

Há tempo de plantar e há tempo de colher! Então a semeadura exige esforços, sacrifícios e outros investimentos, mas é preciso perceber a evolução e retorno dessa plantação. Analisar custos versus benefícios é sempre prudente! Saber o momento de parar não é para qualquer um. Exige humildade e coragem em assumir que é hora de dar uma guinada.

Assumir que não deu certo é difícil porque gostamos de mostrar nossos feitos e realizações, dificilmente falamos das coisas que não deram certo e desistimos, como se o aprendizado - nesses casos - tivesse sido menor, ou traduzisse algum grau de incompetência quando na verdade é sinal de bom senso.

Como se não pudéssemos aproveitar a experiência e investir em novos projetos, agora de maneira mais consciente e madura. Desistir pode sim ser uma atitude de maturidade e inteligência. Afinal, o mais importante é que a gente se dedique, faça o melhor possível e se não rolar, teremos tempo de partir para novos desafios e outras conquistas! Feliz 2019!

