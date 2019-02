Descubra como se destacar no mercado para universitários

Antônio Carlos Filho | Foto: Divulgação

Olá leitores, tudo bem? Vamos dialogar sobre um dos momentos mais decisivos na vida de um cidadão, que é a universidade. Ser universitário tem o seu diferencial ainda? Há oportunidades para quem está a procura de emprego? Vamos responder essas e outras perguntas agora no Empregabilidade em Pauta.



A escolha do curso superior certamente irá refletir na sua vida até o fim da mesma, afinal a profissão que se escolhe irá direcionar o seu caminho e influenciar nas suas decisões profissionais e pessoais. Separamos essas dicas para você que é universitário e deseja ter um diferencial.

1 - A escolha da faculdade interfere?

Atualmente, seja na Federal ou Privada, o que faz a faculdade é o aluno, mas é importante avaliar como a sua faculdade está no mercado em questões de empregabilidade e notas do MEC. Portanto, observe e faça a escolha certa.

2 – Que cursos mais me dão oportunidade?

Há alguns cursos demandam um tempo maior para inserção no mercado de trabalho como os cursos de: Saúde, Engenharias , pois há uma necessidade de conhecimento técnico maior. Mas se você ta em busca de uma inserção mais rápida no mercado, tem aptidão e se identifica com a área escolha os seguintes cursos: Administração, Marketing, Recursos Humanos, Design Gráfico, são os cursos que mais empregam atualmente, mas faça uma escolha consciente pois não basta apenas a escolha tem que ter algumas qualificações.

3 - Estou quase finalizando a faculdade e sem experiência e agora?

É importante buscar experiências desde do inicio do curso, nem que seja voluntário, pois quando acabar o seu curso vão lhe cobrar a tão temida experiência! Então não espere o ultimo período para buscar algo, enquanto isso vá fazendo trabalhos voluntários e encaminhando currículos.

4 - Quero ser promovido onde trabalho e faço faculdade como devo proceder?

Ser promovido com uma graduação é uma questão de tempo quando a empresa sinaliza e mostra interesse na sua contratação, o caminho mais curto é o estagio, busque vagas de estagio e se qualifique para vagas, pois o mercado ta bem exigente quanto a isso, então nada de se acomodar e busque essa atualização constante, sinalize a seu chefe o interesse de promoção e faça por onde também.

Caros leitores no mais procure o seu diferencial, se qualifique sempre, o mercado não espera e nem para. Então, fico por aqui desejando boa sorte a todos precisando de mim estou nas redes sociais @antoniocarloscfilho, até mais.

