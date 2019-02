Aprenda como organizar as experiências profissionais no currículo

Antônio Carlos Filho | Foto: Divulgação

Olá leitores tudo bem? Hoje vamos aprender a como formatar o seu currículo com base nas suas experiências profissionais e de vida. Então, preste atenção no artigo de hoje e não erre mais ao fazer o currículo.

O currículo diz muito sobre você e nada mais importante do que suas experiências profissionais vivenciadas. Ainda assim, muita gente erra e não está sabendo se vender na hora de entregar o currículo. Vamos então as dicas:

Dica 1 – Experiência que não está na carteira de trabalho deve-se colocar?

Pois bem, às vezes, a experiência que você possui vai fazer você conquistar a tão sonhada vaga. Então, explore o que você tem de melhor.

Se a sua oportunidade não foi registrada, paciência! Foi a sua oportunidade então se venda e aproveite.

Dica 2 – Estágio Voluntário e Estágio Remunerado é experiência?

Sem duvida, inclusive nos selecionadores vemos com outro olhar pessoas que fazem estágios voluntários, apenas valorize seu currículo descrevendo bem suas atividades, sem medo de errar.

Dica 3 – Como deve se preencher as experiências profissionais?

Separei um modelo de currículo para vocês fazerem como exemplo:

Trajetória Profissional

2017/2018 - Coordenador de Empregabilidade em Portal.

Responsável pela captação de clientes e parcerias institucionais para fechamento de Convênios, Ouvidor da IES, Treinamentos, Gestão de Equipes.

2016/2017 - Coordenador de Vendas – Doce que só

Responsável pela manutenção das redes sociais e prospecção de clientes para aumento de vendas, desenvolvimento de campanhas e gestão de equipes para elaboração de treinamentos diversos, prospecção e aumento de vendas , atendimento a clientes internos e externos.

2013/2015 – Analista de Vendas e Mídia– Consultoria em RH

Atuante com estratégias de marketing voltadas para mídias sociais, visando o alcance de contatos e ampliação de serviços, vendas de serviços em empresas grande porte, analista de mídias e estratégias de marketing digital, para o segmento educacional através de cursos e palestras.

2010 – Vendedor Externo – Joias Rara

Atuante nas empresas do PIM com o intuito de vende serviços inerentes ao clube do trabalhador, com exposição dos serviços.

Então, não esqueça de colocar em ordem cronológica, do ano atual (2018) ou da sua ultima experiência ate a sua primeira experiência profissional.

Não esqueça de colocar o cargo que exerceu, suas principais atividades e a empresa que trabalho e qual o período.

Fazendo assim é só correr pra vaga desejada.

Façam dessa forma os currículos, se precisarem de ajuda estou nas redes sociais @antoniocarloscfillho.

Finalizo por aqui desejando boa sorte e até o próximo artigo.

