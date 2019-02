Criança pode usar creme dental com flúor a partir de que idade?

Anna Louzada é odontopediatra | Foto: Divulgação

A partir do primeiro dentinho do bebê (por volta de seis meses de idade), já deve-se usar creme dental com flúor na concentração ideal (1100 ppm). O Brasil é um país com alta incidência de cárie, e o flúor é o único que remineraliza o esmalte do dente, evitando a doença.

Cremes dentais sem flúor ou com baixa concentração (menos de 1000 ppm) não são recomendados pelo Ministério da Saúde, por não protegerem os dentes contra as cáries. Seria como um adulto tomar uma aspirina infantil para sua dor de cabeça.

Sendo o creme dental um produto que contém substâncias químicas, não deveria a criança servir-se dele, como não é ela que dosa o xarope para tomar. Assim como o medicamento deve ser dosado para que não faça mal à criança, o creme dental também deve ser servido pelos pais.

Lembrando que, após a criança escovar seus dentes, um adulto deve reforçar essa escovação, pois ela ainda não tem a coordenação motora necessária para fazer os movimentos certos, o que só ocorre, geralmente, depois dos dez anos.

