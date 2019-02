5 erros de entrevistas que você nunca deve cometer

Antônio Carlos Filho | Foto: Divulgação

Olá leitores, tudo bem?

Hoje vamos aprender como não erra mais na entrevista de emprego. Então acompanhe as dicas de hoje e boa sorte.

Se você já saiu de uma entrevista de emprego pensando, “eu poderia ter respondido aquela pergunta melhor ”, então saiba que você não é o único. Mesmo pessoas com muitos anos de experiência e muitas habilidades, nem sempre se sentem seguros durante a entrevista.

Se você está procurando uma nova oportunidade de emprego ou tem uma entrevista por vir, é importante pensar sobre suas técnicas em uma entrevista.

Aqui estão os cinco maiores erros cometidos em entrevistas que devem ser evitados

1. Negatividade

Frustrações e conflitos surgem em todas as organizações e o entrevistador precisa saber se você pode gerenciar a si mesmo cada vez que acontecer algum tipo de frustração.

Efetivamente, ele vai querer saber como você se comportaria se isso acontecesse quando fizesse parte da empresa. Se ajudaria as pessoas a seguir em frente ou se seria uma influência negativa.

2. Falta de confiança e habilidades interpessoais fracas

A falta de contato olho no olho, pouca confiança nas respostas e um aperto de mão fraco são erros típicos feitos pelos entrevistados. Na maioria das vezes, suas habilidades são importantes, mas é necessário fazer um esforço para estar seguro, mesmo quando estiver nervoso.

3. Falta de preparação

Um dos maiores erros que os candidatos cometem é não se preparar o suficiente para as entrevistas. Grandes candidatos valorizam a sua carreira e trabalham duro para gerenciá-la com sucesso.

Não basta simplesmente entrar no site e ler algumas informações e achar que é o suficiente. É importante pesquisar a cultura da empresa, bem como os desafios que a empresa está enfrentando atualmente. Coisas interessantes importam e pessoas interessantes, bem como perguntas bem feitas, demonstram que você fez sua lição de casa e está levando a entrevista a sério.

Saber as respostas de perguntas sobre a empresa irá garantir que você também está no caminho certo.

4. Deixando a sua personalidade na porta

Existem muitos candidatos finalistas que, sem dúvida, são qualificados para desempenhar seu papel, mas o diferencial é quase inteiramente em torno do perfil, da personalidade e da capacidade de relacionamento com pessoas.

Isto significa que, inconscientemente ou conscientemente, você está sendo avaliado a partir do momento em que entra no prédio da entrevista. Se você é incapaz de construir um bom relacionamento com a pessoa que encontra na recepção, com quem faz o seu café ou te entrevista, você já saiu perdendo.

Um bom relacionamento com as pessoas que você pode vir a trabalhar e o interesse sobre o negócio e a cultura organizacional são necessidades para qualquer entrevista de emprego.

É isso aí seguidores, evite perder oportunidades de causar uma excelente primeira boa impressão. Se precisarem de ajuda eu estou nas redes sociais @antoniocarloscfillho.

Finalizo por aqui desejando boa sorte, e até o próximo artigo.

