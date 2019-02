Confira três dicas para lidar com pessoas difíceis no trabalho

Quando você está esgotado e já tentou de tudo, recorra a uma ajuda externa | Foto: Divulgação

Olá leitores tudo bem? Você já teve alguém que te incomodasse tanto no seu ambiente de trabalho? Sim? Só quem passou ou passa por isso sabe a dificuldade diária que é conviver com um “embuste” (risos), mas calma sempre há um jeito pra tudo, por isso o nosso espaço hoje é para solucionar isso, acompanhe as 3 dicas e coloque em prática.

1 - Levante a bandeira branca

O mais importante é exercitar a paciência e benevolência. Afinal, na maioria dos casos, você tem que conviver com essa pessoa já que trocar de emprego nem sempre é uma solução ou opção plausível.“Normalmente as pessoas difíceis precisam de coadjuvantes para exercer esse papel”, Isso significa que você não pode entrar no jogo da pessoa.

Bancar o indiferente também não é uma boa estratégia. “Ignorar pode ser uma faca de dois gumes, pois ela pode se irritar ainda mais e o conflito piorar”, explica a especialista. A estratégia, então, é manter a compostura e não agir pela emoção, não se deixe machucar. O ideal é parar e encarar as situações racionalmente.

2 - O outro lado

Confrontar não é recomendado. A atitude tem de ser reflexiva e analítica. Tente compreender a pessoa, o contexto em que ela vive e os valores que tem. Esqueça o rótulo de vilão e vítima.

“As pessoas difíceis normalmente esperam que as outras ajam do jeito que elas querem”, “Ao descobrir a origem disso, você começa a prever o comportamento dela e a desenvolver uma maneira de lidar com ela”.

3 - Apoio

Quando você está esgotado e já tentou de tudo, recorra a uma ajuda externa. Converse com o superior responsável se a pessoa difícil é um colega de trabalho ou com o RH da empresa. Em alguns casos, vale até recorrer a terapia em grupo.

Às vezes, uma intervenção é necessária vinda de cima para baixo. Mas cuidado ao tomar essa decisão. Você pode passar para os outros a imagem de dedo duro ou, até, incapaz de solucionar problemas.

Então é isso caros seguidores, coloque em prática e nada de se estressar, qualquer ajuda estou nas redes sociais @antoniocarloscfilho e até a próxima.

Leia mais:

Você sabe o que faz um profissional de Recursos Humanos?

5 erros de entrevistas que você nunca deve cometer