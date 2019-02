Mulher no mercado de trabalho: saiba quais as áreas em crescimento

Olá leitores tudo bem? Vamos dedicar esse artigo a nossas mulheres, que tal saber sobre a realidade de mercado para elas? E quais as áreas em ascensão? Acompanha comigo no artigo de hoje.

A participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro tem ganhado destaque, principalmente nos últimos anos. Em 2007, a presença feminina representava 40,8% do mercado formal. Já em 2016, esse número subiu para 44%. Os dados são do Ministério do Trabalho e são baseados em pesquisas do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Apesar desse crescimento, uma parte das mulheres ainda têm que passar por dificuldades que muitos homens não encontram, tais como o equilíbrio entre atividades domésticas versus o emprego fora de casa e a diferença salarial. Mesmo com desafios maiores, grande parte das mulheres batalha diariamente para manter ou até mesmo criar seu espaço nas empresas.

Profissões em Ascensão para as mulheres.

Abaixo estão as carreiras que mais crescem.

1. Farmacêutica

Média salarial: R$ 3.800,00

Uma profissão em ascensão no Brasil e que tem pago as mulheres muito bem é a de Farmacêutica.

Quase metade dos farmacêuticos em nosso país já são mulheres.

2. Advogada

Média salarial: R$ 4.100,00

Outra área dominada por homens, mas na qual mulheres estão se inserindo cada vez mais.

A profissão de Advogada proporciona ótimos salários. Hoje em dia, mais de 50% de alunos em faculdades de Direito são mulheres.

3. Engenheira de Software

Média salarial: R$ 4.500,00

Quem deseja atuar como Engenheira de Software contará com um salário mais igualitário: as mulheres que ocupam esses cargos já ganham 85% do salário na média salarial.

4. Médica ou Cirurgiã

Média salarial: R$ 4.600,00

Enquanto muitas mulheres optam pelas profissões de Médica ou Cirurgiã, seus salários médios ainda não são muito altos, já que a maioria tende a escolher especialidades que pagam menos como a pediatria.

5. Desenvolvedora

Média salarial: R$ 4.800,00

Tudo relacionado à área de TI está crescendo. A mulher que escolher atuar como Desenvolvedora pode ganhar mais do 90% do que é pago aos homens que ocupam o mesmo cargo.

6. Gerente de TI

Média salarial: R$ 4.900,00

Ainda existem poucas mulheres ocupando esse cargo de destaque no Brasil, mas cada vez mais mulheres estão entrando em empresas e alcançando o degrau mais alto da escada.

A hora é de investir em conhecimento não é mulheres? Desejo boa sorte a todas. Qualquer coisa estou nas redes sociais @antoniocarloscfilho e até a próxima.

