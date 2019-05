Festa do arromba com cara de palanque no Clube Municipal

A festa de aniversário do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PSD), na última quarta-feira (1º), parecia mais um comício do que propriamente a celebração de mais um ano de vida.



Com políticos de diversos partidos prestigiando o evento realizado no Clube Municipal, Josué, que completou 44 anos, demonstrou que tem capacidade de reunir nomes fortes ao seu lado numa eventual disputa para a Prefeitura de Manaus.

Quem chegou de repente

Entre os presentes na festança de Josué estava o vice-governador Carlos Almeida (PRTB), o senador Omar Aziz (PSD), os deputados federais Sidney Leite (PSD), Delegado Pablo (PSL) e Marcelo Ramos (PR), além de vários deputados estaduais.

Tropa de choque

A festa foi, claramente, uma tentativa de demonstrar força política e um recado aos pretensos candidatos à eleição municipal.

Mesmo assim, Josué Neto minimiza a situação e diz não pensar em eleição.

Charminho

Quando alguém curioso ou futriqueiro pergunta se ele é candidato a prefeito, Josué faz charminho e responde:

— Quero não!...

Em família

A celebração no Clube Municipal não foi a única feita por Josué para comemorar seu aniversário.

Ao lado da família e amigos mais íntimos na noite da quarta, o parlamentar cantou parabéns em seu apartamento, no Adrianópolis.

Lá, só com os mais chegados, o governador Wilson Lima (PSC) deu o ar da graça.

Moro subiu no telhado

A revista Crusoé – a que foi censurada por causa da história “o amigo do amigo do meu pai”- já soltou a bomba desse final de semana.

Sergio Moro chegou a falar com assessores sobre a possibilidade de renunciar ao cargo.

Quem manda aqui?

Segundo a Crusoé, embora tema as consequências políticas de um eventual pedido de demissão de Moro, o presidente Jair Bolsonaro, sempre que pode, bate o pé para dizer que ele é quem manda.

Com isso Bolsonaro deixa clara a mensagem de que sombras não são bem-vindas.

Não dá pra ser feliz

Aliás, sobre o assunto, o blog O Antagonista publicou que Sérgio Moro não está nada satisfeito com as recorrentes sabotagens contra sua gestão.

E por isso chegou a falar com assessores sobre uma possível demissão, caso seu pacote anticrime não seja aprovado.

Esvaziamento

Moro também já avisou aos assessores mais próximos.

Não vai tolerar o esvaziamento do Ministério da Justiça, sem Coaf e Segurança Pública.

Ingressos sem taxa

Projeto de Lei de autoria do deputado estadual João Luiz (PRB) extingue a famigerada “Taxa de Conveniência”, cobrada nas vendas de ingressos realizadas via internet.

Cinema, show e jogos

De acordo com o parlamentar, o valor cobrado dos clientes é exorbitante e muitas vezes chega a até 15% do valor do ingresso.

— É o caso da compra de bilhetes para sessões de cinemas, jogos de futebol, shows musicais e artísticos.

Ministro marrento

Quando fala em redução de incentivo fiscal – no qual o governo abre mão de arrecadação de tributos imediatamente em troca de um esperado incremento futuro na atividade econômica e na geração de empregos –, Paulo Guedes mira sempre a Zona Franca de Manaus.

Nós quem, cara pálida?

E nós nem somos os maiores responsáveis pelo rombo de que ele se queixa!

A Zona Franca de Manaus é área de livre comércio e a 5ª colocada do ranking : R$ 28,7 bilhões (8,8%)”.

Quem come mais

Quem encabeça a lista é o Simples Nacional: R$ 84,3 bilhões (25,9% da renúncia total).

Sendo seguido por Rendimentos isentos e não tributáveis do Imposto de Renda Pessoa Física: R$ 34,8 bilhões (10,7%);

Entidades sem fins lucrativos imunes ou isentas: R$ 30,7 bilhões (9,4%)

Agricultura e agroindústria: R$ 29,6 bilhões (9,1%).

Guilhotina

A equipe econômica de Jair Bolsonaro pretende cortar, até 2022, pouco mais de um terço dos benefícios tributários concedidos atualmente pelo governo federal.

R$ 100 bilhões

Segundo o jornal “O Estado de S. Paulo”, o plano é eliminar o equivalente a 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em renúncias fiscais.

O equivalente a pouco mais de R$ 100 bilhões em valores atuais.

Nova Previdência

O deputado Serafim Corrêa (PSB), presidente de honra do Partido Socialista Brasileiro, ministrou a palestra ‘Nova Previdência: Quais os impactos na sua vida?’, com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre o tema.

Aberto ao público

O evento ocorreu no sábado (4), na sede do PSB, e contou com a presença do diretório estadual da sigla e da Fundação João Mangabeira, aberto ao público.

Casa nova

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) inaugura nesta segunda-feira (6) um novo prédio, com ampla estrutura para o atendimento da população que precisa de assistência jurídica na área de Família, em Manaus.

Vizinho do fórum

O imóvel, localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, fica próximo ao Fórum Henoch Reis, onde funcionava a antiga loja de móveis planejados Bom Tempo. A solenidade de inauguração será realizada às 10h.

