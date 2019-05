Deputado estadual faz trágico balanço do trânsito de Manaus

Máquina mortífera

O deputado estadual Roberto Cidade (PV) fez um trágico balanço do trânsito de Manaus durante a solenidade de abertura da programação do Maio Amarelo.

De janeiro a março deste ano, a Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) registrou 1.114 vítimas lesionadas por acidente de trânsito. Em Manaus, as principais causas de acidentes com mortes são excesso de velocidade, bebida e uso de celular no volante, respectivamente.

Vítimas fatais

Até abril, foram 92 vítimas fatais em todo o estado do Amazonas. Em Manaus, nos mesmo período, foram registradas 54 mortes em acidentes de trânsito.

— O Brasil é o 4° no ranking mundial de violência no trânsito. Criar projetos e apoiar políticas públicas que mudem essa realidade é nossa obrigação –, disse Cidade.

Tesourada na educação

O deputado José Ricardo (PT-AM) detonou os cortes de mais de R$ 7,3 bilhões feitos pelo governo federal em todas as áreas da educação, recursos que faltarão para as escolas e universidades de Estados e municípios brasileiros

Pega um, pega geral

Serão mais R$ 2,5 bilhões no ensino fundamental, cortes de 17% para a construção de creches e pré-escolas, 34% nas ações da Alfabetização de Jovens e Adultos, além de 100% dos recursos para o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.

Rombo na Ufam

Na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) serão cortados R$ 38 milhões, recursos que faltarão para a graduação e pós da capital e interior do Estado, além das pesquisas. Já o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) será afetado com o corte de 38% dos recursos, mais de R$ 36,6 milhões para laboratório e implantação de novos cursos nos municípios.

— São medidas que irão atingir, principalmente, os mais pobres –, disparou José Ricardo.

Conexão Brasília

O deputado estadual Delegado Péricles (PSL) acompanhou os trabalhos da reforma da Previdência, nesta semana, em Brasília.

A convite do deputado federal Marcelo Ramos (PR), presidente da Comissão Especial, Péricles participou de reuniões importantes e esteve presente na audiência pública com o ministro da economia, Paulo Guedes.

Rasgou seda

Péricles aproveitou para fazer afagos a Ramos.

— Marcelo tem conduzido com maestria os trabalhos da comissão. Mostra liderança, firmeza e sensatez. Estou confiante em seu trabalho –, disse.

Com que roupa

Ficou meio esquisito e até meio deselegante o convite da Assembleia Legislativa para a Sessão Especial, que marcará a prestação de contas coletiva dos 100 dias da 19ª Legislatura.

Com que roupa 2

Em determinado trecho, o convite diz assim:

“As cadeiras à frente das bancadas dos deputados estarão reservadas aos profissionais da imprensa (...). Além disso, solicita-se que mulheres e homens estejam com vestimentas adequadas ao plenário, no caso, o Traje Esporte Fino.

— Putz! A gente se veste tão mal assim? –, cutucou uma jornalista que cobre a Casa.

CNBB desmente Guedes

Em uma nota dura e importante, a Comissão Brasileira Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), representada pelo secretário-executivo Carlos Moura, desmonta a reforma da Previdência apresentada ao Congresso Nacional pelo governo Jair Bolsonaro.

A nota desmente argumentos propagados pelos meios de comunicação, como o de que a reforma é necessária para tirar o Brasil da crise.

Papa não perdoa

A nota da CNBB diz que o Papa Francisco, ao refletir sobre a situação atual dos excluídos, principalmente idosos, afirmou:

“Em uma civilização em que não há lugar para os idosos, que descartados porque criam problemas, esta sociedade leva consigo o vírus da morte”.

Solidário ao general

O Senado vai enviar voto de solidariedade ao general Eduardo Villas Bôas.

O requerimento para o envio do voto foi apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM) no início da sessão, em repúdio às declarações feitas contra o general por Olavo de Carvalho nas redes sociais.

Guru malcriado

O guru de Bolsonaro fez referências negativas ao estado de saúde do ex-comandante do Exército, que sofre de uma doença degenerativa.

Olho na TV

Mais de R$ 100 mil em dinheiro serão sorteados no 45º Sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense, que acontece nesta sexta-feira (10), às 12h30, na TV Cultura.

CPF premiado

Participam do sorteio 173 mil contribuintes, com 110 entidades sociais vinculadas.

Os nomes e CPFs dos ganhadores que concorrerão a sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil serão conhecidos durante a exibição do sorteio.

Leia mais:

Festa do arromba com cara de palanque no Clube Municipal

Deputado Ricardo Nicolau não poupa críticas ao secretário de Educação