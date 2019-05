O amor está no ar nos tempos da Lava jato?

O amor nos tempos da Lava jato

Em uma publicação no Facebook no sábado (19), o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira mostrou um perfil que ninguém conhecia: o de fofoqueiro.

Revelou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está apaixonado. A confissão foi feita na última quinta-feira (16), durante uma visita a Lula.

— Ele está em ótima forma física e psíquica. Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar –, escreveu Bresser sobre o novo amor de Lula.

Fogo e paixão

Segundo o colunista da revista Época Guilherme Amado, a namorada de Lula é a socióloga Rosângela da Silva.

Ela é amiga do ex-presidente desde os tempos das caravanas da cidadania, há décadas.

Espere por mim, Janja!

De acordo com seu perfil em uma rede social, Rosângela está há 16 anos em Itaipu Binacional.

Janja, como Rosângela é chamada, vive em Curitiba, mas é paulista. Os dois namoravam mesmo antes de Lula ser preso.

Corte ou contingenciamento?

A tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro defende o governo federal afirmando que as verbas para a educação não foram cortadas, mas sim contingenciadas.

A estratégia é clara: dizer que os recursos estão apenas temporariamente bloqueados e, assim que a situação dopaís melhorar, o dinheiro volta.

Lembram da Suframa?

Não é verdade.

Na maioria das vezes, recursos, quando são contingenciados, não voltam nunca mais. É o caso da Suframa, que teve verba bloqueada no início dos anos 2000 e, quase 20 anos depois, não se viu mais a cor do dinheiro no Amazonas.

O gato comeu

Esse recurso, oriundo de diversas taxas, foi contingenciado pelo governo para fazer superávit primário e nunca mais foi liberado.

Essa verba era usada para obras em Manaus e no interior e já soma mais de R$ 3 bilhões acumulados.

Trocando em miúdos

Ou seja, na prática, contingenciar e cortar são a mesma coisa. Em ambos os casos, o recurso fica indisponível para uso.

Fora, Tio Sam

O prefeito Arthur Virgílio (PSDB) disse que não vê uma saída rápida para os problemas políticos na Venezuela.

Mas a verdade é que não interessa a ninguém da América do Sul uma intervenção americana na Venezuela –, advertiu

— Os Estados Unidos, quando entram, não saem. Eu não gostaria de ter essa presença - disse o prefeito.

Saída é a democracia

O tucano acredita que a solução tem de ser pacífica e com a solidariedade internacional reforçando a democracia venezuelana.

A análise de Virgílio foi feita durante a abertura oficial do seminário sobre “Refugiados, Migrantes e Vulnerabilidade:

Uma coisa é uma coisa

Para os bolsonaristas militantes que insistem em dizer que não houve cortes nas verbas da Educação e dos institutos de ciência e tecnologia:

—Diferença entre cortar e contingenciar: Roberta Close cortou. Pablo Vittar contingenciou!

Tarefa para casa

A passagem do ministro do STF Ricardo Lewandowsk pelo Parlamento do Amazonas na sexta-feira (17) deixou algumas lições que precisam ser apreendidas.

Enrolados

A coletiva de imprensa que sucedeu a cerimônia de concessão do título de cidadão do Amazonas ao ministro foi marcada pela falta de organização da equipe de comunicação da Casa.

Era, mas não foi

Apesar de ter sido comunicado que o presidente da Casa, deputado Josué Neto (PSD), e o ministro concederiam entrevista na sala de imprensa tão logo a sessão fosse encerrada, a entrevista não ocorreu.

Jornalista não entra

Ao término da cerimônia, os jornalistas foram proibidos pelos seguranças, a mando da comunicação da Casa, de entrar no plenário.

Entrou mudo...

Após aproximadamente dez minutos de espera, a entrada foi liberada.

... e saiu calado!

No entanto, o ministro se limitou a responder sobre a homenagem e poucas palavras sobre outros temas, numa entrevista que durou menos de cinco minutos.

