Nova frente fria: corra para o baú e pegue seu casaco

Prepare o casaco

Se é verdade o que a meteorologia alardeou nesta quarta-feira (22), corra para o baú e pegue seu casaco.

Uma nova frente fria acompanhada por uma forte massa polar continental está sendo esperada para o final desta semana. O vento frio dessa nova massa polar terá força suficiente para alcançar novamente áreas ao sul da Amazônia, caracterizando o fenômeno da friagem.

Sexta-feira gelada

A queda nas temperaturas sobre o Acre, Rondônia e o sul do Amazonas deverá ser observada na próxima sexta-feira (24), com a entrada dos ventos frios de origem polar sobre a região.

Só lareira

Há chance das capitais Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) baterem um novo recorde de frio do ano.

Only You

Quem foi ao teatro Manauara na noite de terça-feira viveu um momento mágico da música universal.

A banda The Platters — que estão na estrada desde os anos 1950 – emocionou a reduzida plateia que não perdeu a oportunidade.

Anos dourados

Teve gente chorando, dançando, batendo palmas e mergulhando no túnel do tempo para reencontrar seu passado, quando o mundo parecia ser mais romântico, glamoroso e de bom gosto.

Além da eternidade

A última formação dos Platters, composta por Kevin Carrol (líder), Ronn Howard (tenor), Samuel Ceaser (barítono) e Farah Melanson (soprano) enterneceu corações adormecidos.

Principalmente quando apresentou clássicos como “Smoke gets in your eyes” (do filme Além da Eternidade) e o clássico Only You, que, segundo Kevin, foi “imortalizada pelo Brasil”.

Vereador Tim Maia

A exemplo do que fazia Tim Maia, que durante seus shows reclamava do som, pedia mais fio e não ouvia o retorno, o vereador Amauri Colares (PRB) também deu bronca na sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Colares deu pití contra o som do microfone de sua bancada, que nitidamente estava defasado.

Microfone fanho

Visivelmente chateado, ele cobrou uma solução para o problema sonoro ao presidente da Casa, Joelson Silva (PSDB).

— Iremos solucionar, vereador –, respondeu o presidente.

Pau no Centrão

Em debate sobre a gestão do governo federal, o vereador Roberto Sabino (PHS) afirmou que o diálogo que o Centrão – bloco multipartidário com mais de 300 parlamentares da Câmara Federal – quer, na verdade, é cargos no Executivo.

Te cuida, Maia!

Sabino falou isso fazendo a expressão de dinheiro, esfregando os dedos.

Rodrigo Maia, quando souber, vai ficar furioso.

Animador de torcida

Na presidência por alguns minutos ontem na CMM, o vereador Fred Mota (PR), conhecido por sua fala irreverente e por ter uma voz fina, recebeu um apelido da colega Glória Carrate (PRP).

— Esse aí é tipo aqueles animadores de torcida –, disse a vereadora.



Homem Gavião

Um dia antes, quando parabenizou a vitória do Manaus FC por 4 a 1 sobre o Ariquemes pela Série D do Campeonato Brasileiro, Fred Mota já tinha sido zoado pelos colegas.

— Ele sempre parabeniza o Manaus. Já virou o homem gavião –, cutucou um parlamentar, ao se referir ao mascote do time amazonense.

Aula de comunismo

Conhecido por tentar falar bonito e se atrapalhar com as palavras, o vereador Raulzinho (DEM) subiu à tribuna da Câmara para dar uma aula de história.

Segundo o parlamentar, o Brasil seguia a passos largos em direção ao comunismo.

Explicação

A explicação, segundo Raulzinho, é que em países onde o regime totalitário foi estabelecido, três políticas de governo eram evidentes: desarmamento da população, construção de casas populares e auxílio em dinheiro para os mais pobres (Bolsa Família).

— Me digam se não era exatamente isso que estava acontecendo com o Brasil –, indagou.

E agora nem isso...

O que o “ sociólogo” Raulzinho não explica é que agora, com o governo do capitão e dos generais, o povo não tem mais casa, nem Bolsa Família, nem emprego. Só tem armas!

Casa ferreiro...

Responsável por analisar as contas e boa destinação do dinheiro público disponível aos órgãos do governo, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) está sendo cobrado a informar os pagamentos de diárias e passagens aéreas realizadas pelo órgão aos conselheiros.

... espeto de pau!

A solicitação foi feita pelo Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral, por intermédio da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Transparência já!

A entidade da sociedade civil quer conhecer os procedimentos desses atos administrativos do tribunal, bem como conhecer nominalmente os valores utilizados por seus representantes em atividades a serviço do órgão público estadual.

David te chama!

Aliados do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e ex-governador interino, David Almeida, estão disparando mensagens por WhatsApp convidado as pessoas para a filiação do político no partido Avante.

Ato político

A cerimônia de filiação será realizada hoje (23) no hotel Intercity, às 19h, e promete reunir uma multidão de asseclas do ex-governador.

