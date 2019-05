Luiz Castro estaria na corda bamba?

Mas que corda bamba que nada!



Andaram dizendo por aí que o secretário de Educação, Luiz Castro (Rede), estava na corda bamba.

Mas isso não é verdade. O governador Wilson Lima aproveitou sua passagem por Parintins para deixar claro que o secretário está mais seguro do que “papagaio no arame”. Depois de três dias de despacho na ilha do boi, o governador reuniu o secretariado para fazer um balanço do programa e ouvir os principais aliados, entre eles, o secretário de educação, Luiz Castro, que foi surpreendido com elogios do governador. Wilson Lima aproveitou o momento para fazer um reconhecimento a Castro e “afastar qualquer sinal de crise no âmbito do governo”, revelou uma fonte.

Suportou a tormenta

De frente para Castro, Wilson reconheceu a forma responsável com que o secretário conduziu a crise com os professores.

— Entendo a dificuldade, mas que a sabedoria de Castro o ajudou a enfrentar o momento, mesmo sendo bombardeado de críticas –, disse o governador.

Sem abalos

Logo, ficou claro que a relação entre Wilson e Castro não sofreu nenhum abalo sísmico, mesmo depois da greve de mais de um mês na rede estadual de ensino.

Josué tira o time

De acordo com um portal de notícias local, o deputado estadual Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), negocia uma saída amigável do PSD com o presidente da sigla, Omar Aziz.

PTB, aqui vou eu

Nos bastidores da política baré, comenta-se que Josué pode estar de malas prontas para o PTB.

A mudança tem como motivação a eleição municipal do ano que vem.

Como já se sabe, Neto é candidatíssimo à sucessão de Arthur Virgílio.

Bronca na Câmara

Os servidores lotados nos gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) estão na bronca com o presidente da Casa, Joelson Silva (PSDB), porque até ontem não tinham recebido seu salário.

Cadê o meu?

O motivo é que os cargos comissionados da presidência e os próprios parlamentares já receberam seus salários de maio.

Mas os demais funcionários ficaram por último e devem receber somente hoje (28).

Por que mudou?

A chateação tem um motivo: há anos os servidores recebem um dia após o pagamento dos salários dos vereadores.

Neste mês, isso ocorreu na última sexta-feira (24).

Grosseria

O vereador Bessa (Solidariedade) tem que, urgentemente, tomar um chá de civilidade.

Afinal, ele está em um parlamento, e não batendo boca num boteco de esquina.

Faltou respeito

Ontem, ele chamou de “ratos” cerca de dez manifestantes que foram à Câmara Municipal protestar sobre a precariedade do transporte coletivo de Manaus.

Estava em Casa

O parlamentar esqueceu-se, no entanto, de que a CMM é a casa do povo e todos têm direito de protestar, concordando ele ou não com o teor da manifestação.

Faz escuro...

Por falar em CMM, durante a sessão de ontem (27), a luz do plenário Adriano Jorge apagou misteriosamente.

...mas eu canto!

Os microfones dos vereadores, no entanto, permaneceram funcionando, e os debates seguiram por cerca de dez minutos no escuro.

Cutucada

O presidente Bolsonaro afirmou que as manifestações de domingo eram um recado às “velhas práticas” que não deixaram o povo se “libertar”.

Gasolina na fogueira

A declaração irritou parlamentares, entre eles o vice-líder do PRB.

— Isso não é bom, não é positivo. Ele fica surfando nessa onda que existe e que aproveitou muito na eleição, um sentimento contra a classe política, e fica botando gasolina na fogueira. Para ele, é burrice –, disse Andrada.

Ferro nos políticos

Na última segunda-feira (20), Bolsonaro já havia dado uma estocada.

— O grande problema do Brasil é a classe política.

Me inclui no bolo

Dois dias depois, na quarta (23), disse que, ao fazer a crítica, também poderia ser incluído. “Eu estou no bolo”, declarou.

Mãos à obra

Sessenta e oito processos — a maioria recursos de reconsideração, de revisão e ordinário – serão apreciados pelo colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), hoje (28), durante a 16ª sessão ordinária de 2019.

Os processos de prestações de contas anuais na pauta são 19.

Os enquadrados

Entre os gestores que terão as contas anuais avaliadas, estão do ex-titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sildomar Abtibol; o prefeito de Atalia do Norte, Nonato Tenazor; o ex-prefeito de Lábrea Evaldo Gomes.

