Professora Raimunda Saracá | Foto: Reprodução

Escrever para jornal, revista, portal, ou outro veículo de comunicação de grande circulação e acesso por milhares é uma experiência desafiadora, principalmente para quem sempre viveu da imagem. Mas, como não corro de desafios, decidi aceitar o convite e irei partilhar textos do meu dia a dia, de boa parte do que vivi como repórter da Amazônia, e em viagens pelo mundo, visitando comunidades e pessoas que deram significado ao meu trabalho e ajudaram a mudar minha visão de mundo.

Portanto, não há outra palavra para descrever, não somente as minhas experiências, mas também a nova etapa de minha vida: DESAFIO!

Na viagem por esses textos, que os convido a fazer comigo, vou compartilhar o universo de muitas mulheres do Norte, que precisam ser contadas e mostradas.

Vamos começar com uma mulher que recebe um nome lindo. "Saracá, a formiga branca e brava da Amazônia"

No mês de Fevereiro de 2012, recebi um presente da minha amiga Jacira Oliveira. À época, Jacira era diretora do programa “Vozes da Floresta”, na rádio Cultura do Amazonas. Eu fazia parte da produção e dividia a apresentação do programa com o também amigo, Sávio Santos. A pauta? Cobertura da inauguração de um restaurante em uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro (RDS Rio Negro).

E olha só que incrível ! A Reserva faz parte do maior programa ambiental do mundo, promovido pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), por meio do programa Bolsa Floresta. Atualmente o projeto atende 15 Unidades de Conservação sendo 11 Reservas, duas Resex, uma APA e uma Florest Maués.

Para fazer a matéria, meus colegas de equipe, bem cedo, passaram no meu prédio para me buscar. No carro, eu, Cléber (cinegrafista) e Toga como motorista. Na cabeça de cada um, a espera por emoções. Sabíamos que teríamos aventuras garantidas naquele dia.

Rumamos ao Pier do Tropical Hotel. Mas antes, paramos no meio do caminho e tomamos aquele café típico do Amazonas: sanduíche de tucumã com queijo coalho, o famoso x-caboquinho bem porrudo, acompanhado de um copo grande de café com leite, quentinhos.

Satisfeitos com a refeição bem típica da região, chegamos ao Pier do Hotel e esperamos o restante da equipe para zarpar, pontualmente, às 9h.

Como sempre, navegar nas águas da Amazônia, no caso, no rio Negro, é renovar os olhos com a perfeição. A beleza agiganta-se para onde quer que olhemos, naquele mar de água doce. Qualquer som encaixa-se na trilha e ajuda a compor o teatro gratuito ofertado pelo Criador, que é indescritível quando se trata de Amazônia.

Restaurante Encanto do Saracá | Foto: Reprodução

A Reserva

A Reserva fica a 26 km de Manaus e leva em média 1h30 de voadeira. Faz parte das terras de Anavilhanas, um dos maiores arquipélagos de águas doce do mundo.

Que paraíso!

Assim que aportamos, os comunitários estavam na beira do barranco. Todos nós, ansiosos pela hora mais esperada do dia: a inauguração do restaurante " Encanto do Saracá".

O local era um encanto e bem no meio da floresta.O visual e quietude do local eram únicos. Os moradores, com suas verdades estampadas nos rostos, nos mínimos detalhes. Risos francos, tímidos, combinavam com a exuberância das terras.

Dona Raimunda Saracá

A primeira pessoa a nos receber foi a figura mais emblemática do local e que deu título ao texto. A mulher que decidiu adotar o local como seu, há 34 anos, à época em que fui. Em 2020, fará 42 anos que mora no local.

Além de fundadora da Comunidade, Raimunda Saracá também administradora do restaurante, professora, dona de casa, e, nas horas vagas, conselheira de todos que moram na comunidade e aportam por lá. Como ela mesmo diz em rima: “coisa melhor não há”. É um retrato da mulher da região norte do País. Com uma beleza que vem de dentro, exala força, uma mistura da mulher negra, nordestina, índia, a cara do Brasil, com a força da Amazônia.

Quando começamos a conversar, um bate-papo gostoso, revelava detalhes da menina-mulher. A firmeza das Amazonas que ajudaram a construir cada família ribeirinha do Norte do Brasil. Mostrava uma resistência, sem se deixar levar pelo determinismo. Para mim, que a ouvia, era um luxo ver a emoção que aflorava. Lágrimas escorriam dos relatos e mistérios saíam da voz de Saracá.

Ela é uma representante nata da mulher amazônida. Em cada recanto, sempre há guerreiras dessas para semear detalhes da floresta, encantos exóticos, detalhes da natureza que passam despercebidos, cultura que só existe nesse recanto do mundo, por meio da oralidade, histórias que ainda nem sabemos e precisamos compartilhar.

Aqui e acolá, enquanto andávamos pela Comunidade, Saracá interferia na reunião entre moradores. Esqueci de mencionar que ela também era presidente de uma associação que coordenava 19 comunidades do entorno. Na nossa visita, ela recebeu, das mãos de um vereador, uma placa que estampava seu nome. Toda orgulhosa, ergueu a placa que foi fixada no chão, junto com a faixa do restaurante.

Mesa farta, crianças dançavam quadrilhas e bumbás, vestidas com adereços e fantasias a caráter, e contando os minutos da chegada da próxima comitiva e convidados, para a tão esperada hora da inauguração oficial.

Quando menos esperávamos, ela desceu as barranqueiras da comunidade, ao avistar as lanchas que se aproximam do atracadouro. Feito uma criança, recepcionou a todos, com abraços e sorrisos.

Agora sim. Inauguração, almoço servido, festa na Comunidade e histórias para contar.

“Mulheres da Amazônia”, feito eu e você, cabocla nortista ou não, temos esse olhar diferente sobre a Amazônia, o olhar de amor pelo Amazonas.

Aqui, eu deixo a minha dica de amor e pauta do bem.

Prepare a sua família, façam uma visita para esse povo da "Comunidade do Saracá", conheçam a Dona Raimunda e seu mundo.

Você é apreciador de um bom peixe, quietude, amor e aprecia o turismo Comunitário? Toma-lhe Saracá!

E não tem a desculpa de que não tem lancha ou embarcação, vá até a Marina do Davi, nas proximidades do Tropical Hotel e pague por uma ida até o Saracá. Preço bom, viável e inesquecível.

Se for, vê se me convida!

Telefone Recanto do Saracá: (092) 91736049