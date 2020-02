Vacina contra Fake News? Veja o artigo de Davi Almeida

Desde a última eleição presidencial dos Estados Unidos da América (EUA), em 2016, a indústria de material de ódio e de mentiras sobre assuntos políticos, vendidas como informações verdadeiras, cresce de forma incontrolável. Sorrateiras, as fake news distribuídas no ambiente virtual avançaram pelo Brasil em 2018, e sentimos os seus efeitos no Amazonas.

Como um vírus que aparece do nada, de tempos em tempos, e assola sociedades ao matar milhares de pessoas, até que a ciência desenvolva uma vacina para remediar e controlar a sua expansão, as fake news parecem ainda estar em fase de evolução. Ainda sem um agente imunizador consistente, elas avançam e, como um vírus atroz, já poderiam ser consideradas uma pandemia.

Quando estive candidato ao Governo do Amazonas naquela fatídica eleição de 2018, eu e minha equipe vimos de tudo nesse meio. Entre todos os ataques contra a nossa honra, estava claro, diante dos nossos olhos, até mesmo o uso da tática nazista de Joseph Goebbels: “Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”.

Contra a “justiça da internet”, naquela época, a vigilância da equipe jurídica e de comunicação conseguiu combater algumas dezenas delas. Levamos tudo que captamos ao foro adequado, a Justiça Eleitoral, mas muitas sequelas foram deixadas. Para muitos, as inverdades distribuídas nas redes sociais e pelo Whatsapp se vestiram da roupa da verdade, que não cabia nelas.

O caminho para vencer as fake news ainda é longo. Mas vejo que a Justiça Eleitoral pode ser o meio adequado para começar o enfrentamento contra esse mal que corrói o processo legal. Mas a sociedade como um todo precisa se envolver diante dessa ameaça a nossa sociedade.

*David Almeida - deputado estadual da 15ª a 17ª legislatura, governador do Amazonas em 2017 e presidente estadual do partido Avante no Amazonas