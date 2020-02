“A Grande Mentira” surpresa em formato de celuloide

Achei que o filme combinaria com o clima meio sombrio de fim de tarde e por sorte até me desse alguns minutos de um bom passatempo. Tampouco eu sabia que iria ter o prazer de ver dois dos atores mais importantes do cinema britânico atuando de forma tão sublime.

Apesar de ser o chamariz do filme, o roteiro surpreende com reviravoltas emocionantes em que somos surpreendidos por grandes jogadas e mentiras nunca reveladas.

O golpista Roy Courtnay ( Ian McKellen) é um senhor encantador que aplicas golpes com uma facilidade espantosa.

Totalmente elegante, educado, culto e bem humorado, suas habilidades chegam também ao campo amoroso quando resolve jogar seu charme na viúva Betty McLeish (Hellen Mirren) dona de uma pequena fortuna que se mostra encantada com o jeito simples do senhor cavalheiro.

Depois de um primeiro encontro bem sucedido, Roy começa a investir na elegante senhora, fingindo desinteresse financeiro nos ganhos de Betty.

Porém, Roy ainda terá que enfrentar a desconfiança do neto de Betty.

Steven (Russel Tovey) cria uma antipatia gratuita com o surgimento do provável relacionamento, fazendo de tudo para afastar sua adorável avó de Roy.

O problema é que Roy é tão amável que é quase impossível imaginar que exista um lado sombrio capaz de coisas escabrosas. Mas algo pode atrapalhar o sucesso dos seus planos maquiavélicos, Roy começa a realmente a ter sentimentos por Betty dificultando ainda mais o golpe milionário.

O diretor Bill Cordon conseguiu tornar sua película uma obra divertida em que fala da solidão, da velhice e da dificuldade em superar traumas.

Vamos sendo manipulados até o final surpreendente quando as faces dos dois protagonistas surgem numa iluminação que lembra os filmes noirs. A trilha sonora de Carter Burwell é uma faísca de criatividade que confere momentos deliciosos à trama.

O roteiro brinca com o nosso encantamento diante do jogo de gato e rato que vai aos poucos se formando. Acreditem a meiga Betty também não é tão ingênua assim, sua vida é tão obscura quanto a de Roy, o roteiro mostra que não há ninguém verdadeiramente inocente nessa tão atípica love story da meia idade.

Essa brincadeira de verdade ou mentira nos mantem interessados em saber o que vai acontecer no desenrolar. O resultado é um filme interessante, bem dirigido, bem interpretado, que mostra a criatividade de seu diretor.

As interpretações do casal é um sabor a parte. Ian McKellen está lá com aquele olhar que contem uma dose de maldade e arrependimento, numa interpretação sarcástica e cruel.

Hellen Mirren mostra toda a sua elegância, altivez e talento encarnando uma mulher com inúmeros segredos.

“A Grande Mentira” peca somente por ter excessos de flashbacks que parecem querer informar de forma quase didática o que realmente aconteceu na vida dos seus protagonistas.

Mas isso não atrapalha o prazer que é assisti-lo. Uma produção requintada que nos oferece um desfecho deliciosamente intrigante. Quanto ao meu tédio, desapareceu durante os 110 minutos em que desfrutei dessa pequena obra prima.