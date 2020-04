Existe a possibilidade de pagar dívidas da Fazenda com Imóveis?

Muitos brasileiros hoje enfrentam um dilema: possuem dívidas com a Fazenda Pública , querem pagar, mas não possuem capital disponível, por outro lado, alguns possuem bens imóveis (capital imobilizado), mas com as crises financeiras, o mercado não está favorável para a venda, o que fazer então?

Ademais, nos casos de inventários e partilhas, por vezes deixam de ser resolvidos pela ausência de dinheiro vivo para pagar as despesas, especialmente os impostos devidos ao Estado. Nesse cenário, apresentamos uma possibilidade oferecida pela legislação nacional.

A dação em pagamento como sendo uma das formas de extinção do crédito na espera privada

O Código Civil Brasileiro-CC, Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, é o diploma legal que versa sobre os direitos e deveres das pessoas, dos bens e de suas relações na esfera privada. O Novo Códex entrou em vigor em 2003, em substituição ao Código anterior cuja edição se deu em 1916.

O atual CC, em seus artigos arts. 356 a 359, nos apresenta o instituto jurídico denominado Dação em Pagamento, que ocorre no ato de se entregar em pagamento, algo que substitua cota ou pagamento de coisa devida, que de forma geral seria paga em pecúnia (dinheiro), dando fim a uma obrigação pactuada, como se verifica a seguir:

Da Dação em Pagamento

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.

Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda.

Nessa linha, a Dação em Pagamento, segundo o Dicionário Jurídico Direito Net¹ ocorre quando:

O devedor, com a anuência do credor, solve sua obrigação mediante a entrega de outro bem que não seja dinheiro, em substituição da prestação originalmente acordada, extinguindo a obrigação. Após a apuração do preço da coisa a ser dada em pagamento, a relação entre credor e devedor será regulamentada pelas normas do contrato de compra e venda.

Nas lições de Joao Frota, a Dação em Pagamento², refere-se a:

uma modalidade extintiva de obrigação, não sendo admissível na formação do contrato, mas apenas e tão somente na sua conclusão, quando o devedor for inadimplente com relação à dívida assumida, e para cumprir a prestação oferece ao credor outra coisa, móvel ou imóvel, ficando ao critério deste aceitar ou não a oferta (art. 313), podendo recusá-la, ainda que mais valioso o bem oferecido, e exigir o pagamento pela forma originalmente ajustada.

Cumpre esclarecer que, para que haja extinção do debito ou da obrigação, pelo mencionado instituto, faz-se necessário duas regras básicas:

a) o consentimento do credor, nos termos do que dispõe o artigo Art. 356 do Código Civil: “O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida”.

b) a coisa a ser oferecida pode ser bem móvel ou imóvel.

2. A dação de pagamento como sendo uma das formas de extinção de dívidas com a autoridade tributária

Já no Código Tributário Nacional-CTN, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, o artigo 156, inciso XI, também apresenta a Dação em Pagamento como sendo uma das formas de extinção do Crédito Tributário:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

Desse modo, o Código Tributário Nacional prevê, desde o ano de 2001, a possibilidade de extinção de tributos por meio da dação em pagamento de bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei, e segundo o artigo 110 do mencionado CTN, a utilização de conceitos de Direito Privado pelo Direito Tributário é plenamente possível .

Nesse caso, conforme determina a Lei Complementar 104/2001, que modificou o Código Tributário, a Dação em Pagamento portanto, é cabível apenas referente a bens imóveis (e não móveis), diferentemente do exposto no Código Civil, que trata das relações privadas, como já mencionado.

Para o mencionado doutrinador Joao Frota², a Dação em Pagamento, surge como uma modalidade de extinção do crédito tributário: “o fisco competente aceita receber imóveis no lugar da prestação pecuniária, ou seja, consente que contribuinte salde sua dívida com ele por meio de transferência de propriedades imobiliárias, desde que observadas às condições estabelecidas em lei”.

No âmbito da União, essa regulamentação veio tardia, segundo vasta analise do doutrinador Gustavo Paz Leal, somente no ano de 2016 foi editada a Lei 13.313, que materializou a possibilidade de que sejam apresentados, pelo devedor, bens imóveis aptos à extinção de dívida regularmente inscrita em dívida ativa, que poderão ser recebidos para tal finalidade a critério do credor, tendo a lei postergado a “regulamentação” do procedimento, em especial no que tange à avaliação dos bens ofertados, a ato do Ministério da Fazenda.

Tal possibilidade de quitação pela Dação em Pagamento no âmbito federal, para se efetivar, no entanto, precisa cumprir alguns requisitos, dentre eles:

a) os bens precisam estar livres de gravames e de embaraços e deverão ser previamente avaliados para que possam ser aceitos;

b) além disso, a dação deverá abranger o valor total dos débitos a ser liquidados, com as atualizações monetárias.

Ocorre que, segundo adverte Gustavo Leal³, se o valor do bem dado em pagamento fosse maior do que a dívida, isso certamente importaria no enriquecimento ilícito do Fisco, infringindo a Carta Suprema, já que o devedor deveria renunciar os direitos sobre os valores a maior pagos ao ente público e ainda arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

Nesse contexto, foi publicada a Portaria PGFN 32, com o objetivo de regulamentar o procedimento de dação em pagamento de bens imóveis para extinção de débitos, de natureza tributária, inscritos em dívida ativa da União, a fim de corrigir essa pratica no tocante ao instituto da Dação em Pagamento.

Conclusão

Por todo exposto, no cenário de crise financeira, e escassez de dinheiro, muitos brasileiros querem dormir em paz e saldar suas dividas com o Fisco, bem como resolver questões legais atinentes a heranças e inventários, já que o instituto da A DAÇÃO EM PAGAMENTO revela-se como sendo uma possibilidade de extinção de dívidas com a autoridade tributaria. Para tanto, o devedor precisa estar atendo para não ser prejudicado, em oferecer bem com valor muito superior ao que deve, para tanto, sugiro que o leitor procure um profissional de sua confiança para buscar assessoramento jurídico.

Ademais, como diz o ditado: “quem pode o mais pode o menos”, desta forma, se essa modalidade de extinção alcança dividas inscritas na dívida ativa, porque não ser aceita antes da sua inscrição, evitando-se juros e correções? Que dificultam ainda mais o pagamento?

A meu ver, salvo melhor juízo, trata-se de bom senso, o devedor quer pagar, e tem bens imóveis, e por outro lado, o ente público quer receber. Desta forma, mediante a avalição previa do imóvel, qual o óbice do ente tributário em negociar o debito antes da inscrição da dívida ou mesmo antes de ser gerado o boleto de pagamento dos impostos nas transações de partilha de bens?

Qual sua opinião? O presente artigo não visa esgotar o tema, mas lançar uma reflexão embasada na legislação vigente, numa linguagem acessível ao leitor.