Covid-19: no Amazonas, 46 municípios já decretaram alerta emergencial

De acordo com a Associação Amazonense de Municípios (AAM), 46 municípios já decretaram Alerta Emergencial ou Estado de Calamidade por causa da evolução descontrolada dos casos de Covid-19 (novo coronavírus) no Amazonas. A situação se agrava a cada dia, e as prefeituras, com recursos escassos e terríveis problemas de desestruturação do sistema hospitalar municipal, patinam no perigoso pântano da crise generalizada.

A situação atinge tal gravidade que a Justiça Eleitoral chega a fazer vistas grossas a todas as providências e campanhas do Poder Público que resultem em auxílios à população depauperada, à beira da inanição desde que a economia do Estado parou sem perspectiva de volta à normalidade tão cedo. Longe de ensejarem suspeitas de “esquemas eleitorais”, os auxílios são considerados imprescindíveis para a amenização do sofrimento de uma imensa horda de deserdados da sorte vítimas do coronavírus.

Na sessão da última terça-feira (14), a Assembleia Legislativa (ALEAM) aprovou Moção de Apelo de autoria do deputado Belarmino Lins (Progressistas) propondo ao governador Wilson Lima a urgente elaboração de um Programa de Assistência Alimentar para socorrer o interior faminto.

Na Aleam, outros parlamentares, como Fausto Júnior, Adjuto Afonso, Josué Neto e Mayara Pinheiro, etc, também encaminharam sugestões ao governador em favor de medidas prementes de socorro à população interiorana. Lá, a exemplo do vírus implacável, a fome também é letal.

*Auditor fiscal e professor