Dicas para conseguir emprego durante a pandemia

Desemprego, desemprego e desemprego, certo? Não é bem assim! A gente já sabe que este ano era pra ser o “ano do crescimento”! Após uma crise econômica braba que quase acaba com o país , a gente começou a respirar novos ares com a chegada de 2020.

A taxa de desemprego começou a cair e o leme parecia seguir rumo a águas calmas. Aí chegou o novo Coronavírus e foi “quase” tudo pro ralo! Agora imagina conseguir emprego em plena pandemia? Calma, respira fundo e algumas dicas podem ser úteis para o planejamento de quem tá precisando de uma oportunidade de trabalho. Aqui em Manaus, no Amazonas, por conta da Zona Franca de Manaus, muitas indústrias estão fazendo o possível pra não dispensar pessoal.

E apesar de o comércio ter sido fortemente impactado, muitos pequenos empreendedores estão migrando pras redes sociais, em particular, comercializando pelo Instagram. É bolo, torta, calcinha, consultoria e etc. Claro que essas saídas não resolvem a questão do desemprego, mas, menos pior! Mesmo caminho virtual seguem as grandes redes.

Organização e planejamento

Se você está em busca de uma nova colocação profissional, organize o período de tempo que irá investir nisso! Defina quantas horas do dia você irá se dedicar. Assim, você consegue separar melhor as atividades do dia a dia e não desperdiça tempo. Faça um cronograma e vá checando seu progresso. Foque!

Relacionamento e conexão

Outra dica é usar melhor as redes sociais! Reencontre velhos colegas de trabalho e sinta se há abertura para falar sobre alguma possível oportunidade de emprego. Não chega pedindo que isso é desagradável! Tudo tem hora e jeito pra falar! Além disso, se inscreva no LinkedIn, que é uma rede profissional, ambiente perfeito para networking e para ficar por dentro das vagas disponíveis. Cuidado para não perder tempo demais e nem escrever bobagens. Qualquer descuido e a imagem já era!

Currículo em dia

Procure manter seu currículo em dia! Lembrando sempre que, um bom currículo, apresenta apenas duas páginas. Seja objetivo, conciso e direcione o material para uma determinada área. Você pode ser um excelente Chef de cozinha, mas se está buscando emprego na área de vendas, que você também domina, não adianta nada perder tempo falando dos maravilhosos quitutes que você cria! Nenhum recrutador vai perder tempo lendo tudo!

Desempregado sim, mas parado não!

Pra quem está fora do mercado de trabalho há mais de seis meses, o retorno parece mais distante. Então, não fique parado. Durante esse período, avalie fazer trabalho voluntário, faça cursos on-line para melhorar a sua qualificação ou desenvolver habilidades. Enfim, use o seu tempo disponível para investir em algo que possa agregar experiência ou conhecimento.

Flexibilidade e adaptabilidade

As coisas estão mudando muito rapidamente como estamos percebendo. Isso é no mundo inteiro! Então, procure ser flexível e se adaptar. O planeta tá assim! Não é uma situação particular. Cada um precisa se esforçar e buscar o que é melhor. Agora não dá pra ser exigente e cheio de mimimi. Ou você se adapta ou se adapta! Então esteja preparado para atuar em ambientes diferentes, sob condições diferentes e em oportunidades também diferentes. Protele o sonho do emprego perfeito para o que temos hoje. Nesse momento, precisamos sobreviver da melhor maneira possível.

Desenvolva a paciência

A outra dica ligada à anterior é a tão desejada “paciência”. Tá todo mundo trabalhando, tentando salvar seus empregos e empresas, pouco pessoal disponível, muita gente doente e morrendo, e o mundo surtou! Então, paciência com processos seletivos lentos e demorados, empresas que não respondem e assim por diante! Estamos vivendo um momento diferente de tudo o que conhecíamos!

Pesquise áreas em crescimento

Apesar de o cenário ser praticamente catastrófico para a maioria dos setores, outros, estão contratando. Pesquise sobre isso! Áreas como a da tecnologia, saúde e vendas, por exemplo, estão em alta.

Enfim, essas são apenas algumas dicas que podem ser úteis, mas, deixei a mais importante por último: confie e acredite em você! “Deus alimenta até os pássaros”. Não se desespere e siga confiante! Uma hora ou outra, as coisas se ajeitam! Faça a sua parte que o universo lhe recompensará! Boa sorte!